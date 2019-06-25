華為在美研發部門 和母公司撇清關係！

2019-06-25 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



路透引述知情人士報導，自從美國政府5月將中國電信巨擘華為列入貿易黑名單以來，華為旗下的研發機構Futurewei科技公司，努力和母公司撇清關係，以免受到美國禁令波及。

一名Futurewei員工匿名表示，公司已禁止華為員工進入其辦公室、將Futurewei的員工轉移到新的IT系統，並且禁止他們在來往通訊中使用華為名稱或商標。但華為繼續持有Futurewei公司股權。

Futurewei是華為駐在美國的研發部門。該公司員工在領英（LinkedIn）網站的頁面顯示，Futurewei在矽谷、西雅圖、芝加哥和達拉斯等地的辦公室聘雇數百名員工。根據美國專利商標局的數據，Futurewei公司已在電信、5G網路、視訊和攝影技術等領域申請超過2100項專利。

兩家公司撇清業務往來，正值許多美國大學停止與華為合作進行研究計畫，以回應美國政府對華為構成國安威脅的指控。多家大學也重新考慮與其他中國公司的合作關係。

美國商務部今年5月將華為列入具有安全風險的「實體清單」。美國司法部稍早對華為提起訴訟，指控其竊取商業機密並犯下其他罪行。

在此之前，Futurewei的業務與華為不分彼此。Futurewei爆料員工說，他們沒有單獨的品牌，甚至也沒有網站，且員工常以華為員工自居。兩家公司和美國大學都有廣泛的合作和研究計畫贊助。

部分美國大學雖與華為斷了往來，但對於是否持續和Futurewei合作感到為難，因為這家公司並未列名美國政府的實體清單。