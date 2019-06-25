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多項重大民生改革7月1日上路！小心違規讓荷包失血

華為在美研發部門 和母公司撇清關係！

2019-06-25 11:39聯合報 記者季晶晶╱即時報導

路透引述知情人士報導，自從美國政府5月將中國電信巨擘華為列入貿易黑名單以來，華為旗下的研發機構Futurewei科技公司，努力和母公司撇清關係，以免受到美國禁令波及。

一名Futurewei員工匿名表示，公司已禁止華為員工進入其辦公室、將Futurewei的員工轉移到新的IT系統，並且禁止他們在來往通訊中使用華為名稱或商標。但華為繼續持有Futurewei公司股權。

Futurewei是華為駐在美國的研發部門。該公司員工在領英（LinkedIn）網站的頁面顯示，Futurewei在矽谷、西雅圖、芝加哥和達拉斯等地的辦公室聘雇數百名員工。根據美國專利商標局的數據，Futurewei公司已在電信、5G網路、視訊和攝影技術等領域申請超過2100項專利。

兩家公司撇清業務往來，正值許多美國大學停止與華為合作進行研究計畫，以回應美國政府對華為構成國安威脅的指控。多家大學也重新考慮與其他中國公司的合作關係。

美國商務部今年5月將華為列入具有安全風險的「實體清單」。美國司法部稍早對華為提起訴訟，指控其竊取商業機密並犯下其他罪行。

在此之前，Futurewei的業務與華為不分彼此。Futurewei爆料員工說，他們沒有單獨的品牌，甚至也沒有網站，且員工常以華為員工自居。兩家公司和美國大學都有廣泛的合作和研究計畫贊助。

部分美國大學雖與華為斷了往來，但對於是否持續和Futurewei合作感到為難，因為這家公司並未列名美國政府的實體清單。

例如，柏克萊加州大學5月開始中止與華為之間所有經費和訊息交流，但允許研究人員繼續與Futurewei合作。柏克萊加大不接受Futurewei的贊助，但仍允許Futurewei員工在某些條件限制下參與研究的評審。

根據路透報導，華為旗下在美研發機構Futurewei科技公司，努力和母公司撇清關...
根據路透報導，華為旗下在美研發機構Futurewei科技公司，努力和母公司撇清關係，以免受到美國將華為列入實體名單的封殺禁令波及。法新社
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柏克萊專利矽谷
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