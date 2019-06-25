日本顯示器紓困案再受挫 富邦蔡家CGL集團決定退出

2019-06-25 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



尋求紓困的日本顯示器（JDI）再次受挫，彭博資訊報導，JDI已接獲富邦集團蔡家私人公司CGL集團通知，決定退出注資計畫。

日本顯示器表示，目前仍希望籌資最高800億日圓，資金來自中國嘉實科技投資管理有限公司和香港的基金公司Oasis管理公司。

今年4月時，JDI宣布接受Suwa Consortium台陸聯盟注資800億日圓（約新台幣220億元）計畫，聯盟成員包括台灣的宸鴻集團、富邦蔡家的私人投資公司CGL集團和Topnotch，以及中國的嘉實科技投資管理公司。

然而，JDI在6月14日並未拿到注資通知。宸鴻則在6月17日宣布，「因諸多情況改變」，決定退出Suwa對JDI的私募增資案。市場人士表示，如今CGL集團也決定退出，可能是JDI的債務狀況超乎預期，令宸鴻、CGL萌生退意。