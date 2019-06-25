親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
美伊無人機紛爭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

新首相選舉鬧劇？英媒瘋狂的「渣男感情風波」

多項重大民生改革7月1日上路！小心違規讓荷包失血

日本顯示器紓困案再受挫 富邦蔡家CGL集團決定退出

2019-06-25 11:34經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

尋求紓困的日本顯示器（JDI）再次受挫，彭博資訊報導，JDI已接獲富邦集團蔡家私人公司CGL集團通知，決定退出注資計畫。

日本顯示器表示，目前仍希望籌資最高800億日圓，資金來自中國嘉實科技投資管理有限公司和香港的基金公司Oasis管理公司。

今年4月時，JDI宣布接受Suwa Consortium台陸聯盟注資800億日圓（約新台幣220億元）計畫，聯盟成員包括台灣的宸鴻集團、富邦蔡家的私人投資公司CGL集團和Topnotch，以及中國的嘉實科技投資管理公司。

然而，JDI在6月14日並未拿到注資通知。宸鴻則在6月17日宣布，「因諸多情況改變」，決定退出Suwa對JDI的私募增資案。市場人士表示，如今CGL集團也決定退出，可能是JDI的債務狀況超乎預期，令宸鴻、CGL萌生退意。

不過，仍有其他公司有意對JDI伸出援手，Oasis管理公司已提案投資1.5億美元，預定6月27日之前做出最後決定。夏普會長兼社長戴正吳則向日經新聞指出，夏普願意和JDI建立友善合作關係。他表示，「目前尚未接到任何要約，但夏普持開放態度，如果JDI提出要求，夏普會考慮」，合作的方式可能會以承租或經營JDI工廠等方式進行。

富邦集團蔡家私人公司CGL集團已決定退出日本顯示器的投資案。 本報資料照
富邦集團蔡家私人公司CGL集團已決定退出日本顯示器的投資案。 本報資料照
分享

香港債務會考
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

F開頭髒話也可以當商標？ 美最高法院准了

2019-06-25 09:55

華為在美研發部門 和母公司撇清關係！

2019-06-25 11:39

川普又找Fed主席鮑爾麻煩？ 「他對四年任期認知有誤」

2019-06-25 10:15

G20川習會前夕 賴海哲、劉鶴先通電

2019-06-25 09:22

中東緊張令波灣油輪保費飆漲10倍 可能轉嫁給消費者

2019-06-25 08:19

高通可能再度被歐盟罰款 當年疑以低價排擠3G晶片對手

2019-06-25 07:45

台股ADR除友達外全漲 台積電漲1.9%

2019-06-25 07:18

期待川習會晤 美股小漲小跌

2019-06-25 04:58

農作物害蟲「搭便車」趴趴走 政府靠這招防治蟲蟲危機

2019-06-25 01:50

印度力推機車電動化 機車大咖高喊「凍未條」

2019-06-25 01:40

伊爾艾朗專欄／央行寬鬆背後的四大風險

2019-06-25 00:04

土國政治迎新局 市場歡呼

2019-06-25 00:02

德企業信心 降至四年新低

2019-06-25 00:02

印度大缺水 恐衝擊景氣

2019-06-25 00:02

FedEx降價 拉攏電商

2019-06-25 00:02

經濟警訊！ 全球公債殖利率急跌

2019-06-25 00:01

比特幣飆升 挖礦股振奮

2019-06-24 23:57

加密貨幣 變身避險工具

2019-06-24 23:33

比特大陸 傳將申請赴美IPO

2019-06-24 23:33

G20四階段全體會議 習不缺席

2019-06-24 23:24

臉書Libra助攻 比特幣飆至15個月高點

2019-06-24 20:36

貝萊德：金價年底預料收高 因Fed更偏向鴿派

2019-06-24 20:08

期待G20川習會 亞股收盤漲多跌少

2019-06-24 19:15

投資近3兆韓元！ 三星傳把LCD產線改產OLED電視面板

2019-06-24 18:26

華人試駕電動車 興致高

2019-06-24 15:57

Tesla自駕功能被高估 誤導民眾

2019-06-24 15:55

年薪870萬！日本人力吃緊 Uniqlo擬高薪招聘人才

2019-06-24 15:25

億萬富翁捐錢推廣反疫苗接種 動機成謎

2019-06-24 13:51

蘋果OLED螢幕採購太少 慘賠三星顯示真拿得到違約金？

2019-06-24 13:32

你從來沒聽過的公司！從寶石賣到太空站票券

2019-06-24 13:26

科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-24 09:25

彭博資訊專欄／寬鬆政策養出殭屍投資人

2019-06-24 00:44

美元有壓 新興貨幣看升

2019-06-23 23:53

美中西部洪災 黃豆漲相佳

2019-06-23 23:53

印度股債 主權基金寵兒

2019-06-23 23:53

煉油廠大火 汽油期貨飆

2019-06-23 23:53

基層富人 銀行財管新戰場

2019-06-23 23:53

富豪目光轉向森林牧場

2019-06-23 23:18

影／誰闖空門？美警到場傻眼：竟是黑熊 且在睡覺

2019-06-23 17:49
看更多

熱門文章

一份報告增信心 G20川習會傳北京不讓步

2019-06-24 16:00

吃貨不是真的喜歡你 近三分之一女性約會只為「吃免錢大餐」

2019-06-24 12:31

美欲全面封禁中國5G設備？ 中共外交部發言人連飆三成語

2019-06-24 17:18

G20川習會若失望收場 專家：離衰退和熊市僅一步之遙

2019-06-24 23:23

美5G設備擬封殺中國生產 智邦、啟碁、中磊等可望承接大單

2019-06-24 23:46

「怎麼活呀」華郵：支持川普的部分美國農民開始動搖

2019-06-24 12:36

川普簽署命令 制裁伊朗最高領袖哈米尼

2019-06-25 04:25

經濟警訊！ 全球公債殖利率急跌

2019-06-25 00:01

自己的船自己顧！荷莫茲海峽各國油輪安全 川普不想再保護

2019-06-24 22:13

年薪870萬！日本人力吃緊 Uniqlo擬高薪招聘人才

2019-06-24 15:25

布拉格再現大規模示威 25萬人要求「捷克川普」下台

2019-06-24 11:45

搭機睡著醒來只剩自己 女乘客被加航丟包在機上

2019-06-24 15:31

華人試駕電動車 興致高

2019-06-24 15:57

陸喊話 貿易談判互相讓步

2019-06-24 23:24

孟加拉火車因橋斷裂墜河 已知5死逾百傷

2019-06-24 16:27

阻擋法案放大招！美議員集體落跑 林肯當年曾跳窗…

2019-06-25 09:00

G20「川習會」 白宮官員：川普滿意美方的談判地位

2019-06-25 09:15

前外長入境香港遭拒風波 菲國外長批副總統呆子

2019-06-24 22:26

蘋果OLED螢幕採購太少 慘賠三星顯示真拿得到違約金？

2019-06-24 13:32

歐洲熱浪來襲 預報說還要更熱

2019-06-24 22:39

巴黎40℃熱爆 游泳池、公園夜間開放還設「冷房」

2019-06-24 14:27

影／青蛇陪睡鑽衣內 印度男睡死渾然不知

2019-06-24 17:12

高房價、交通塞…灣區人快崩潰

2019-06-24 15:51

年薪868萬 優衣庫母公司獵才開出超高薪

2019-06-25 00:02

印度力推機車電動化 機車大咖高喊「凍未條」

2019-06-25 01:40

印度空軍：第5代輕型戰機10年內完成研製

2019-06-24 22:24

貿易戰火持續 亞馬遜店家難熬

2019-06-24 13:49

想癱瘓飛彈系統 美網攻伊朗失敗

2019-06-25 00:10

又有粗心家長！疏忽致兩童熱死高溫車內

2019-06-25 00:41

比特幣飆升 挖礦股振奮

2019-06-24 23:57

JPL探測火星資料遭駭 一年後才發現

2019-06-24 13:19

伊朗暗示若美國解除制裁 願意協商新的讓步措施

2019-06-24 20:56

聯邦快遞又退華為包裹 陸外交部轟

2019-06-24 23:24

美企5G設備擬禁陸製 恐撼動全球製造業

2019-06-24 23:57

紐約無證華男打工腦出血 半身癱被勒令出院

2019-06-24 13:12

貝萊德：金價年底預料收高 因Fed更偏向鴿派

2019-06-24 20:08

俄先進戰艦駛進美國後院 刻意展現軍力

2019-06-25 10:32

川普選閣員審查文件曝光 他們的弱點他都知

2019-06-24 17:03

失算的厄多安 被庫德族補刀

2019-06-25 00:10

億萬富翁捐錢推廣反疫苗接種 動機成謎

2019-06-24 13:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top