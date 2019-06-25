美元偏弱 市場觀望Fed寬鬆、川習會

2019-06-25 08:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元偏弱，市場仍彌漫在聯準會（Fed）今年即將降息和觀望川習會的氛圍中。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大，微漲0.3%至96.013。交易員關注鮑爾周二關於經濟前景和貨幣政策的講話，美國總統川普則再次批評聯準會（Fed），呼籲「降息，放寬政策，以抵銷其他國家對我們的所作所為造成的影響」；市場定價顯示Fed 7月會議降息的可能性為100%。

為期兩天的G-20會議將於周五開始，川普與中國國家主席習近平可能舉行會晤。一些策略師表示，對會晤的期望可能抬升人民幣和大宗商品貨幣兌美元匯率；其他人沒有嚴陣以待。

歐元兌美元升0.3%至1.1398，盤中高點1.1404為3月21日以來最高，邁向四連漲，這是三個月來最長連漲紀錄。

美元兌日圓持平於107.30，周五跌至107.05，是1月3日閃崩以來的最低點。

美元兌加幣跌0.3%至1.3183，接近日內低點1.3178，因WTI原油在紐約時段尾盤恢復漲勢。

澳幣兌美元升0.5%至0.6962，盤中高點0.6969，為6月10日以來最高；Lowe在坎培拉的一個小組討論中表示，寬鬆政策不太可能像過去那樣有效。