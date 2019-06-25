西貢時報：鴻海考慮在越南興建電視螢幕組裝廠

2019-06-25 08:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



西貢時報引述富士康集團越南負責人卓憲宏與當地省政府會晤的談話報導，富士康計劃在越南北部省份廣寧興建一座電視螢幕組裝廠，首期投資4,000萬美元。

報導說，這座位於廣寧省廣安東梅工業園區的工廠可創造3,000個就業機會。

報導引述卓憲宏報導，富士康可能會因這家工廠而在廣寧省投資更多領域。