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25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變

高通可能再度被歐盟罰款 當年疑以低價排擠3G晶片對手

2019-06-25 07:45經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

彭博引述三位知情人士報導，去年因打擊其他蘋果（Apple）晶片供應商而被罰款9.97億歐元（11.3億美元）的高通（Qualcomm），可能再度面臨歐盟罰款。

因相關程序不公開而要求不具名的知情人士稱，這家晶片巨頭最早可能在下個月遭罰，高通可能成為歐盟競爭事務執委薇絲塔格卸任前最後一家拿到反托辣斯罰單的美國科技公司。

高通周一股價上漲0.6%。

薇絲塔格任內處罰的公司包括：Google被罰超過90億美元，蘋果被勒令繳納超過140億歐元的退稅。她在5月警告說，她對大型科技的行動「肯定還沒有完成」，考慮對亞馬遜、Google和蘋果公司啟動新的調查。

歐盟目前的高通調查針對2009年至2011年間銷售用於網際網路行動介面的3G晶片。監管機構指稱，這些產品的銷售價格低於成本，為的是將Icera（現在隸屬輝達（Nvidia Corp.））擠出市場。

高通和歐盟執委會拒絕就此罰款問題發表評論。其中一位知情人士表示，處罰的時間可能推到歐盟的8月暑假後。

去年，高通遭罰歐盟成立以來第五大反托辣斯罰單，理由是高通付錢給蘋果，歐盟認為這是一種非法策略，為的是確保只有自己的晶片用於iPhone和iPad。高通正向歐盟法院提出上訴。

據彭博報導，高通可能二度挨歐盟罰款。路透
據彭博報導，高通可能二度挨歐盟罰款。路透
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