避險需求推升黃金漲至六年高點 需求疑慮打壓油價

2019-06-25 07:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周一漲跌互見，因原油需求下滑的疑慮再度浮現。金價周一收至六年高點，主因和避險需求和美元下跌。

布蘭特原油期貨下跌0.34美元或0.5%，結算價報每桶64.86美元。西德州原油期貨上漲0.47美元或0.8%，結算價報每桶57.90美元。

伊朗上周擊落美國無人機，引發中東緊張局勢升溫，布蘭特原油期貨上周周線上漲5%，西德州原油期貨收線攀升10%。

美國總統川普周一對伊朗實施新的制裁。然而，在川普上周五在最後一刻取消了對伊朗的報復性攻擊，抑制油價漲幅。

Again Capital Management的合夥人John Kilduff表示：「我認為，因美伊關係緊張出現的風險溢價有所回落，市場對經濟和需求的疑慮再度出現。」

投資人等待川普和中國國家主席習近平在本周20國集團（G20）峰會期間舉行的貿易磋商，但對於本周取得進展的預期正在降低。

德國商業銀行的報告指出：「最近打壓油價的最重要因素是需求成長放緩的疑慮，尤其是美中貿易衝突，我們預計本周末川習會晤不會達成任何協議。」

金價周一上揚逾1%，至近六年高點，因美元下跌。川普宣布對伊朗實施新制裁，也提振黃金的避險需求。

黃金現貨上漲1.2%，報每英兩1,415.16美元，連續第五日上漲。盤中觸及1,416.84美元，為2013年8月底以來的最高水準。美國黃金期貨收漲1.3%，報每英兩1,418.20美元。

RJO Futures市場策略師Alex Turro表示：「川普對伊朗實施新制裁，美元大跌和避險需求增加，推動金價大幅上漲。央行降息前景，也為黃金提供支撐。」