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25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變

台股ADR除友達外全漲 台積電漲1.9%

2019-06-25 07:18經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR周一除友達外全都上漲。台積電ADR漲1.9%，高出台股的溢價為2.5%。

美股標普500指數周一小幅收低，標普500指數小幅回落，醫療健保股領跌。投資人對全球經濟成長放緩的疑慮未消，也正在評估貨幣政策寬鬆的前景，並將密切關注美中領袖在本周20國集團（G20）峰會期間的會談。

道瓊工業指數收漲8.41點或0.03%，至26,727.54點；標普500指數收跌5.11點或0.17%，至2,945.35點；那斯達克指數收跌26.01點或0.32%，報8,005.70點。費城半導體指數漲0.1%。

台灣加權股價指數昨天跌24.32點收10,779.45點，台積電漲0.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 61.81 +2.30 63.00 -1.89

友達 AUO 8.99 0.00 9.15 -1.71

中華電 CHT 113.42 +1.61 114.00 -0.51

台積電 TSM 247.12 +1.87 241.00 2.54

聯電 UMC 13.29 +3.37 13.75 -3.35

資料來源：彭博

台股標普台積電
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