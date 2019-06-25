美股標普500指數小幅下跌 市場關注G20川習會

2019-06-25 06:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股標普500指數周一小幅收低，標普500指數小幅回落，醫療健保股領跌。投資人對全球經濟成長放緩的疑慮未消，也正在評估貨幣政策寬鬆的前景，並將密切關注美中領袖在本周20國集團（G20）峰會期間的會談。

道瓊工業指數收漲8.41點或0.03%，至26,727.54點；標普500指數收跌5.11點或0.17%，至2,945.35點；那斯達克指數收跌26.01點或0.32%，報8,005.70點。

投資人期盼美國總統川普和中國國家主席習近平的會談能緩和貿易戰，市場認為這場貿易戰導致全球經濟放緩。

Northeast Investors Trust董事長Bruce Monrad表示：「市場正在消化美國聯準會（Fed）的消息，並等待G20峰會的成果，以及這將如何影響Fed。7月降息可能勢在必行，但在一定程度上也將取決於G20會議的結果。」

那斯達克指數下跌，對關稅敏感的工業股走高，波音領漲，推升道瓊工業指數小幅上揚。

醫療健保股領跌，必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）表示，為了贏得監管機構批准該公司以740億美元收透Celgene，將分拆後者的一種關鍵藥物事業；併購案預計將在2019年底或2020年初完成，比預期晚。必治妥施貴寶股價周一下跌7.4%。

美國對伊朗採取新的制裁措施，能源生產商股價下跌。

聯邦快遞5月時將華為包裹送至錯誤目的地月時，激怒中國當局，使聯邦快遞可能被列入中國「不可靠實體」清單。聯邦快遞為作業錯誤道歉，股價周一挫跌2.7%。