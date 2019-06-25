期待川習會晤 美股小漲小跌

2019-06-25 04:58 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



期待川習會晤，股市小漲小跌。（美聯社資料照片） 分享 facebook

由於投資人期待川普總統與中國國家主席習近平在本周即將舉行的20國集團峰會上舉行重要會晤，美國股市小漲小跌。

道瓊工業平均指數上漲8.41點或0.03%收2萬6727.54點，而史坦普500指數小跌5.11點或0.17%收2945.35點，那斯達克綜合指數下跌26.01點或0.32%收8005.7點。

預計川普和習近平將在28日開始的峰會上討論中美間進行中的貿易戰。投資人希望兩位領導人能夠接近達成可結束衝突的協議。

AllianzGI美國投資策略師馬哈強(Mona Mahajan)表示，「我們只知道他們兩人會談論有關貿易問題。也許市場對此可能接受，但我們卻感覺來自中國的言論，尤其是中國媒體，變得更加強硬，」「共產黨內部出現反彈；他們不希望美國和川普總統干涉他們的政治和意識形態。」

她說，「感覺上他們會達成協議的可能性非常低。但我認為整個事情不至於全面崩潰的想法對市場有利。」

過去一年，中美雙方對彼此價值數千億元的商品加徵關稅。

TS Lombard全球政治研究董事總經理格蘭維爾(Christopher Granville)在報告中表示，「金融市場對G20峰會期間舉行一場全面的獨立中美『雙邊』會議表態歡迎。」「這是種可以理解的紓解反彈。」

他說，「從上周華盛頓和北京間更為和解的語氣來看，川習會的可能結果將類似於去年12月布宜諾斯艾利斯舉行的G20會議，」「當時，領導人的友好關係為推動一系列新的談判提供了動力，同意在談判進行的同時避免接下來三個月進一步加徵關稅或其他懲罰行動。」

貿易樂觀情緒有助本月引發大規模反彈。6月主要股指上漲超過7%，彌補了5月的大規模跌幅。史指21日創下歷史新高，達2964.15點。

聯準會(Fed)實施寬鬆貨幣政策的前景也提振了股市。Fed上周表示將採取「適當行動」以保持當前的經濟擴張。這導致交易員看好下月降息機率達100%。

Seven Points Capital執行合夥人曼吉爾瑞(Mike Mangieri)說，「這是Fed，沒有其他事情比它更重要，」「現在就像排定好的交易一樣，沒什麼好擔心的。如果還有擔憂的話，Fed會想辦法補救。」

在企業新聞中，Caesars Entertainment股價飆升14.51%，該賭場營運商同意被Eldorado Resorts以包括債務在內的超過170億元收購。

與此同時，百時美施貴寶股價下跌超過7.46%，該公司宣布其與Celgene的740億美元合併案將延後至2019年底或明年初。

道指成份股聯合技術(United Technologies)上漲1.11%，此前Cowen分析師將該股評級從市場表現調升至跑贏大盤。與此同時，迪爾股價在被瑞銀調升至中性買入後上漲1.58%。