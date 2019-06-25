農作物害蟲「搭便車」趴趴走 政府靠這招防治蟲蟲危機

2019-06-25 01:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



美國中大西洋地區近來出現一種具有侵略性的農作物害蟲，會搭上貨車和其他交通工具，沿著這個繁忙的運輸走廊散播出去，威脅價值數十億美元的農產品，包括葡萄、啤酒花以及硬木等。

華爾街日報報導，這種害蟲就是斑衣蠟蟬（Spotted lanternfly），來自中國，成蟲以多種農作物為食，同時損害植物健康，這種害蟲的排泄物稱為蜜露，會吸引其他昆蟲前來，更有利黴菌生長，進而傷害樹木。

不過，貨車業者正加入打擊斑衣蠟蟬的行列；溫暖的氣候使斑衣蠟蟬加速繁衍下一代，使幼蟲成長為帶有紅黑翅膀的成蟲。

貨運業者在美國賓州、紐澤西州、維吉尼亞州及德拉瓦州的隔離檢疫專區裝卸貨，賓州政府如今要求業者必須取得許可證，證實已完成辨識及消滅斑衣蠟蟬的訓練課程；在某些情況下，業者若未符合要求，會被開罰。

為取得許可證，貨運駕駛須把車停在隔離檢疫專區，並參加政府提供的免費課程，也可參與線上課程，內容為如何辨識斑衣蠟蟬和協助防治這種害蟲散播。企業也必須訓練員工實作，例如檢查車輛和殲滅活的斑衣蠟蟬。

運輸軟體業者Pegasus TransTech正與賓州的主管機關合作，利用旗下手機應用程式（App） Transflo Mobile+分享斑衣蠟蟬的資訊，貨車駕駛只要輸入存取碼BUGBGONE，就能利用這款App紀錄行車路線和其他與工作相關的任務。

儘管當局已設置隔離檢疫專區以抑制害蟲散播，但主管機關指出，斑衣蠟蟬是一項特殊威脅。斑衣蠟蟬能依附在四處移動的交通工具上，而且偏好的寄主植物到處都有，使這種害蟲的破壞力大增。斑衣蠟蟬幼蟲偏好的寄主植物是臭椿（Tree of Heaven），這種入侵性樹種存活力強，已大舉入侵美國西北部。

美國農業部表示，美國2014年首度在賓州伯克郡發現這種害蟲，可能是隨亞洲進口產品一起進入美國。斑衣蠟蟬隨後散播至賓州的14個郡，而一些繁忙的物流中心就設置在這些城市，且斑衣蠟蟬還在持續散播。

賓州農業部發言人鮑爾斯表示，「我們是中大西洋地區的貨車路廊之一，而臭椿在中大西洋地區的道路、高速公路以及鐵軌兩旁隨處可見，在美國多數地區也有臭樁的蹤跡」。