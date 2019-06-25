印度力推機車電動化 機車大咖高喊「凍未條」

2019-06-25 01:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



在印度當局日前加速推進電動化轉型的時限後，這個突如其來的決定及電動化成本高昂，讓英雄（Hero）及百吉發汽車（Bajaj Auto）等當地機車大廠大喊吃不消。

印度政府智庫Niti Aayog上周提議，2025年起銷售的所有150c.c.以下機車，必須全面電動化。智庫官員上周拜會英雄、百吉發及TVS Motor等機車製造商，要求這些業者在15天內制定轉型計畫。

這項提議宣布的時機，適逢第三大溫室氣體排放國印度誓言要在全球走向乾淨能源之際，致力於減少石油進口並減排。印度在2月批准了一項計畫，支出14億美元補助電動車及油電混合動力車銷售。印度的二輪交通工具市場規模在全球數一數二大，超過75%售出的車輛為機車或腳踏車。

然而，Niti Aayog所制定的時間表也讓業者提出示警。英雄和百吉發警告，智庫Niti Aayog的目標可能野心太大，呼籲當局應立即關注基礎建設及成本，而這正是印度車輛走向電動化的兩大阻礙。

英雄機車24日在孟買證交所的股價一度下跌2.5%至一個月最低點，百吉發股價一度跌抵四個多月來低點，TVS Motor則最多跌5.2%。

百吉發董事長Rajiv Bajaj表示，他樂見電動汽機車及配套的財政措施，但目前要價每千瓦小時（kWh）250美元的電池價格，對消費者而言太貴，要降至每千瓦小時100美元，才能讓普羅大眾較負擔的起。此外，若電池製造廠每年保證能從機車業者獲得200萬組訂單，才有「數量才足以證明投資合理」。

TVS Motor董事長斯里尼瓦桑則指出，隨著印度停止向西亞的主要石油供應國進口石油，大幅轉向電動車，只會促使印度更加依賴中國。中國的鋰離子電池產量占全球的三分之二。他也說，電動機車的價格可能比傳統機車貴上80%。