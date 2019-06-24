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日企省成本、拚績效妙招：每樣東西都收費

2019-06-24 23:35經濟日報 記者陳律安╱即時報導

鈴木廣之的公司向每位員工收取每小時約100美元的會議室使用費，但這讓他再開心不過了，「無意義的會議從此真的少了很多。」現年37歲的鈴木任職於員工數5,000人的半導體設備商迪思科（Disco），親身參與了這項激進的商業管理實驗。

迪思科裡每樣東西皆有價格，從辦公桌到個人電腦，乃至雨傘架都要收費。團隊彼此收取業務費用，每個人都像是一間小新創，彼此競標工作項目、在「羅馬競技場」爭奪最佳點子，再以虛擬貨幣「意志幣」支付，每季末以日圓結算。程式設計師內藤俊雄說：「我們創造了自由經濟區，與公司外部的經濟一樣。工作應該關乎自由，而不是命令。」

內藤從2011年該程式上線以來，便不斷進行改良，他的概念來自電玩遊戲「太空戰士」、「勇者鬥惡龍」，引進遊戲的積分概念、獎勵高分者，創造樂趣及競爭。

這種方法已收到成效，迪思科的營業利潤率自八年前展開實驗以來，從16%成長到26%，其獲利能力也傲視業界。這段期間內股價也成長近四倍至約1.6萬日圓（148美元），市值攀抵50億美元。而員工更因收到獎金，薪酬是日本平均年薪470萬日圓的逾兩倍，公司2017年也獲政府頒發適宜工作場所的獎項。

儘管迪思科的作法獲得成功，也收到許多其他公司來洽詢，甚至到其他公司開設訓練課程，但目前沒有其他企業推行。有些工程師辭職，抱怨這種作法使他們無法專注研發。永不止息地求表現、以取得獎金的壓力，也使人退卻。而且不保證會有豐厚報酬，意味著承受著高壓卻回報不多。另一個隱憂是，不斷追求季度獲利，將鼓勵短線思考。早稻田大學教授志村喬說：「資深管理階層不能被困在短線思考的輪迴中。」內藤也說，每樣東西都收費的作法也面臨文化挑戰，日本員工花了五年才適應，美國及中國的員工還無法完全接納這種作法。

但那些已經適應的員工，則強調獲得了許多自由，可以打造自己的時間表，且自己的時間及努力也有了價值。而硬派的自由市場作法，當人們一同工作時也被淡化不少。迪思科廣島工廠員工直樹阪本說，這逐漸變成一種習慣，「什麼東西都可以度量的情況下，激發出更多興趣及信心」。

這套系統的中心是一套報酬系統，詳細追蹤每個成員及團隊對獲利的貢獻。員工獲得的底薪，來自完成任務後收到的「意志幣」。內藤說，績效最佳者每季收到的紅利，可比一年薪水，每年可以買輛進口車。

獲得虛擬貨幣從團隊層級開始，主管將每個必須完成的任務，分配虛擬幣預算，組內成員再使用App競標工作。內藤說，那些沒人競標的任務通常是不必要的。而那些不當使用或濫用系統的管理者，將被員工背棄，員工可以自由轉移至其他團隊。

系統內的生產行為，運作方式如下：業務團隊必須支付虛擬貨幣給工廠員工以生產產品，工廠則付費給工程師以設計產品。一旦銷售產生，會創造一定數量的「意志幣」，滲透到包括人資及IT支援的整個供應鏈。

沒效率的行為也將被懲罰，包括堆積不必要的庫存，或超時工作。自從015年加班將處以罰款以來，加班時數降低9%，符合日本政府增進工作與生活平衡的目標。同事間也可以藉由幫助彼此多賺一些，比如想要去看孩子棒球賽的父母，可以付錢給同事幫忙完成報告。

迪思科更設置「羅馬競技場」，就在公司總部可容納200人的會堂。在這裡每位主管及同仁，都可以在增進獲利的作為上押注。每位員工都可以上台報告，去年就有1,400個提案，從更快速生產的技巧，到更有效管理垃圾桶的技巧皆有。

每位報告者抓對廝殺，每邊可以解說1分鐘，員工則使用App在支持的點子上下注「意志幣」，上限為20萬意志幣（約1,800美元）。贏得較多支持者勝，並將賭金拿走。敗者可以修改概念，聽取執行長關家一馬的意見，再重回戰場。關家一馬會親自觀賞戰局，並發表意見。每日約有12場戰役，最受歡迎的點子可以吸到數十萬美元的資金。如果這聽起來很誇張，至少過去有一個名副其實的贏家：可以抓到違反智財權行為的內部系統。

迪思科內部最新的實驗，是內部雲端眾籌平台。內藤說，這是快速測試點子的方法，那些獲得資金的倡議，通常具有良好前景。

迪思科公司日本總部。 網路照片
迪思科公司日本總部。 網路照片
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