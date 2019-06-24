價值投資已死？ 專家：長期低利及科技業所致

2019-06-24 23:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



「價值投資」的光環似已逐漸褪色。根據聯博資產管理（AB Bernstein），這項「股神」巴菲特擁戴的投資策略，即挑選價格低於實際價值的股票，由於央行長期低率政策，以及科技公司的緣故，已漸漸不再受重視。

聯博指出，長期低利是價值投資已死的罪魁禍首。美國聯準會（Fed）為了將經濟拉出2008年的衰退泥沼，施行量化寬鬆計畫，更寬鬆的貨幣政策提升整體資產的價值，使價值股的溢價空間變小，導致價值型個股長期表現不佳。

追蹤標普500指數價值股的iShare標普500價值ETF，過去五年績效始終落後大盤。聯博歐洲量化策略主管佛萊瑟-詹金斯在報告中指出，利率如此之低使持有標的的時間變長，「因此價值股表現要超越大盤，可能需要更高的利率，但以目前的結構而言，這在可預見的未來難以達成。可以說量化寬鬆使經濟循環中的均值回歸止步」。

長達十年的美股牛市由大型科技業領頭，但這些科技業擾亂了傳統產業，摧毀了其他產業的護城河。因巴菲特提倡而風行的護城河概念，指的是一家公司對新進者及對手有競爭優勢，保護其市占率及獲利能力。

佛萊瑟-詹金斯說：「如果亞馬遜持續摧毀其他零售業，我們又怎能期待均值回歸？這可能是價值股表現不振的原因之一。科技擾亂產業的方式，可能永遠摧毀特定產業的『護城河』。」

投資快速成長的股票，如科技股的胃口大增，使股市大規模輪動至成長型股票，也傷害了價值股投資人。由於價值股過去五年績效落後，這種偏好成長股的趨勢近幾年仍持續保持。佛萊瑟-詹金斯說：「最重要的成長資產無法捉摸，沒有顯示在帳面價值及財報上，使帳面價值及財報的實用性受到質疑。」