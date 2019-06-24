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臉書Libra助攻 比特幣飆至15個月高點

2019-06-24 20:36經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

在臉書加密貨幣Libra的大力助陣下，比特幣24日衝破11,000美元大關。路透
在臉書加密貨幣Libra的大力助陣下，比特幣24日衝破11,000美元大關。路透
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在臉書加密貨幣Libra的大力助陣下，比特幣24日衝破11,000美元大關，攀抵逾15個月高點。

根據Coindesk報價，比特幣24日盤中一度飆升至11,307.69美元，為2018年5月以來最高價位。

投資人看似已走出去年比特幣泡沫破裂的陰影，自比特幣2017年12月衝上逾19,500美元的歷史高點後，2018年一路反轉直下，今年初在3,500美元大關附近徘徊。

拜主要企業開始宣布推出與加密貨幣相關的項目所賜，比特幣自2月底開始走揚。富達投資（Fidelity）3月推出加密貨幣託管與交易執行平台，但激勵比特幣暴漲的最大幕後功臣，應是臉書即將推出加密貨幣Libra的消息。

Kenetic Capital聯合創辦人朱沛宗說：「比特幣行情大漲主要是來自兩大因素，第一是投資圈愈發認為，比特幣在數位時代，擁有合法的價值儲存地位；其二是臉書的Libra加密貨幣計畫，促使各家企業執行長正視比特幣。」數據機構Indexia則歸納出三點因素：外界對比特幣看法更趨複雜、詐欺疑慮降低，以及市場對比特幣開始改觀。

與去年相比，市場開始浮現重新關注加密貨幣及區塊鏈技術的跡象，其中最顯著的是，臉書與Visa和Uber等多家公司攜手推展加密貨幣Libra。

比特幣今年初至今漲幅超過170%，激勵以太幣等其他數位貨幣漲逾一倍，同時受惠的還有加密貨幣概念股。萬達市場首席策略師莫雅說：「比特幣將持續震盪，接下來兩大關鍵阻力為12,000美元與15,000美元關卡。」

比特幣區塊鏈技術概念股
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