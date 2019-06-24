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貝萊德：金價年底預料收高 因Fed更偏向鴿派

2019-06-24 20:08經濟日報 記者易起宇╱即時報導

貝萊德（BlackRock）表示，在美國聯準會（Fed）暗示準備降息備後，日前突破2013年來最高價位的國際金價，可能還有進一步上漲空間。

國際金價24日盤中再度漲破每英兩1,400美元。

黃金現貨今（24）日一度上漲0.8%至每英兩1,411.35美元，上周五（21日）曾飆至1,412.09美元，為五年多來最高水準。花旗集團20日表示，市場對黃金的熱情是合理的，在甚至認為借貸成本可能跌破零的樂觀情景下，未來12個月的金價可能觸及1,500至1,600美元。

彭博資訊報導，貝萊德全球配置基金投資組合經理Russ Koesterich表示：「金價年底可能收高。如果Fed持續朝更寬鬆的貨幣政策邁進，金價可能高於目前水準。」不過，他也說，近期可能出現一些回檔和盤整。

在美中貿易衝突使全球經濟成長放緩之際，各地央行採行更鴿派的政策立場，黃金因為投資人想尋求避風港而再受注目。雖然Fed上周三（19日）宣布維持基準利率不變，卻刪除將對利率保持「耐心」的措辭，並預測今年通膨率會更加遠離2%的通膨目標，拖累美元重貶。

Koesterich說：「如果Fed採取的更寬鬆政策打壓美元，在其他條件相同下，環境將有利於黃金。也就是說，如果因為貿易摩擦升溫，讓Fed採取比外界預想還要寬鬆的政策，將為黃金帶來一段特別強勁的上漲期。」

他說，Fed將會在市場波動加劇且投資人避險需求升高的同時，採取寬鬆政策。

貝萊德表示，在美國聯準會更偏向鴿派下，金價今年底將會收高。 美聯社
貝萊德表示，在美國聯準會更偏向鴿派下，金價今年底將會收高。 美聯社
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