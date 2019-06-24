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投資近3兆韓元！ 三星傳把LCD產線改產OLED電視面板

2019-06-24 18:26經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

三星顯示器公司（Samsung Display）準備大規模投資大尺寸OLED面板...
三星顯示器公司（Samsung Display）準備大規模投資大尺寸OLED面板。 歐新社
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掌握中、小型OLED面板市場的三星顯示器公司（Samsung Display）正準備大規模投資於電視機用的大尺寸OLED面板，估計投資金額至多接近3兆韓元（25.8億美元）。

南韓財經媒體BusinessKorea報導，三星顯示器本來預期4月宣布投資電視用的「量子點OLED」（QD-OLED），但後來延後相關宣布。但由於該公司已排定OLED電視的量產時程表，因此無法再延後投資。三星顯示器現在預期8月會停止當前一個園區內的LCD面板產線，把它轉換成OLED面板產線。

面板產業消息人士23日表示，三星顯示器計劃在本月底或下月初拍板決定有關量子點OLED電視面板的投資。熟悉內情的主管透露，「公司已決定將重心轉至QD-OLED，現在只需要研擬切換的細節」。

產業觀察人士認為，三星顯示器將在7月下單訂購設備，接著在8月關閉其位於南韓天安峨山園區內的LCD面板生產線，並將其轉換成QD-OLED生產線。總投資額將達2.5兆韓元（21.5億美元）至近3兆韓元（25.8億美元）。觀察人士表示，三星顯示器急著開始投資QD-OLED電視面板，是為了達成在2021年前開始量產QD-OLED面板的目標。

不過一些觀察人士表示，三星顯示器這樣的投資規模顯然比預期小，這是因為除了現階段將現有LCD產線轉為OLED面板產線外，該公司尚未敲定新投資計畫。三星顯示器可能會在興建中的A5廠建立一條QD-OLED產線，但無法做決定是因為卡在母公司三星電子的事業支持任務小組目前正遭遇檢方調查，建廠已暫停。此外，三星顯示器也可能在評估LCD產線轉換成OLED產線的表現後，才會敲定相關新投資。

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