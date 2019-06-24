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日經：憂陸產過剩 台塑越鋼擬延後第三座高爐興建計畫

2019-06-24 17:42經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

美中貿易戰引發市場擔心鋼鐵供應過剩情況捲土重來，這也使得越南最大鋼鐵廠，即台塑河靜鋼廠考慮延後第三座高爐的興建計畫。

日經新聞報導，貿易戰可能導致更多便宜的中國製鋼鐵產品湧向越南，並導致價格崩跌。由台塑持股逾七成、中鋼持股20%與日本JFE鋼鐵持股4%的河靜鋼廠目前有兩座高爐，每年可產710萬噸粗鋼，原定要在2020年或之後興建另一座高爐，使產能在短期內突破1,000萬噸，長期達到2,250萬噸。但隨著市況不明，河靜鋼廠考慮延後計畫。

台塑越南河靜鋼廠董事長陳源成接受日經新聞訪問時表示：「在美中貿易戰使得未來展望的不確定性增加之際，我們將仔細檢討這項計畫。」他指出，公司將與三方股東、越南政府協商後，於年底前決定何時開始興建第三座高爐。

河靜鋼廠正在評估貿易戰所引發企業的審慎立場。在中國，隨著經濟景氣減緩削弱需求，鋼價正在走軟。這導致市場日益擔心全球鋼鐵產業會再度陷入產能過剩。

越南是東南亞最大鋼鐵消耗國，每年進口超過800萬噸熱軋鋼捲，其中40％來自中國。由於這項產品沒有進口關稅，因此低價的中國熱軋鋼捲不斷湧入。

根據河靜鋼廠的資料，在越南的熱軋鋼捲目前報價為每噸500美元，比一年前下跌10%，若來自中國的進口量增加，價格將進一步下跌，勢必導致河靜鋼廠的獲利下滑。

外界認為河靜鋼廠計劃再興建兩座高爐，產能皆與現有的高爐相當，包括相關支出在內的總成本可能會上升至40億美元。一旦高爐開始運作，就無法輕易停產，因此，河靜鋼廠打算仔細評估美中貿易戰將持續多久。

台塑越南河靜鋼廠與董事長陳源成。（圖／本報系資料庫2016/03/21 ）
台塑越南河靜鋼廠與董事長陳源成。（圖／本報系資料庫2016/03/21 ）
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