年薪870萬！日本人力吃緊 Uniqlo擬高薪招聘人才

2019-06-24 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



日本人力市場吃緊，Uniqlo希望以三年後年薪3000萬日圓和經理頭銜，吸引人才。 歐新社 分享 facebook

彭博資訊報導，日本人力市場吃緊，擁有Uniqlo等品牌的亞洲最大零售商迅銷公司（Fast Retailing Co.）希望以三年後年薪3000萬日圓（約台幣870萬元）和經理頭銜，吸引頂級人才，這將是迅銷公司平均薪資的三倍多，也是日本全國相同年資平均薪資的近十倍。

報導說，Uniqlo創辦人、迅銷公司執行長柳井正考慮明年春天調薪，承諾年輕人才三年內升到管理階層，派到歐美的人員年薪在2000萬到3000萬日圓之間，在日本工作年薪超過1000萬日圓（約台幣290萬元）。