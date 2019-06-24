華人試駕電動車 興致高

2019-06-24 15:57 世界日報 記者 世界日報 記者 李晗 /舊金山報導



電動車銷售示範充電。 記者李晗／攝影 分享 facebook

環保意識提高，電動車、混合動力車流行。新僑服務中心舉辦電動車優惠推廣計畫，組織近30位感興趣的華裔民眾來體驗、試駕電動車，也邀請專員來講解電動車目前的政府退稅、補貼優惠，以及環保性能。

項目經理馮蘊晶表示，活動是由Electrify America資助，希望教育推廣駕駛電動車的好處。電動車的使用率更高之後，Electrify America也將會在全國各地相應建立更多的充電站。

知名汽車品牌銷售中心的譚經理表示，目前無論聯邦還是加州，對於民眾購買電動車都有稅務的優惠，高達數千元。加州電動車的優惠也有不少，Plug-in Hybrid有1500元的補貼，全電動車有2500元補貼，符合條件的低收入家庭額外有補貼。補貼政策只限新車。

譚經理舉例像是一款2018年的新混合動力車型，充滿電可行駛大約30哩，如果電用完了，那麼就會轉入使用汽油。這樣的30哩路程，就比較適合在舊金山市內居住上班的人。行駛30哩所需充電時間大約是6小時30分鐘。

加州政府也在大力推廣電動車，改善空氣質量，太平洋煤電（PG&E）提供優惠補貼。連共乘車道（Carpool）也會有折扣優惠。在灣區，開電動車也可以申請特別的環保標誌，這樣在過橋時就能享受折扣。