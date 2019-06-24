Tesla自駕功能被高估 誤導民眾

2019-06-24 15:55 世界日報 編譯組／舊金山23日電



新報告認為，Tesla「自動駕駛」一詞有誤導之嫌。（Getty Images） 分享 facebook

新報告指出，民眾高估Tesla自動駕駛功能，遠超過對其他類似駕駛輔助系統的期待，主要是因「自駕」一詞誤導。

由車險公司贊助的非營利組織公路安全保險協會（Insurance Institute for Highway Safety， IIHS）最新公布的報告說：「自動駕駛（Autopilot）一詞教人以為車輛使用這個功能時是安全的。」

IIHS去年10至11月調查2005名駕駛人，詢問他們覺得駕車時雙手離開方向盤，腳不踩油門和煞車，欣賞風景，使用手機等是否安全。48%的受訪者都認為只要使用Tesla的Autopilot，雙手不握方向盤也沒關係，其他四款車的調查結果分別是，33%的受訪者認為使用日產的ProPilot Assist可不握方向盤，27%的受訪者認為使用BMW的Driving Assistant Plus和凱迪拉克的Super Cruise不握方向盤亦很安全，21%的受訪者則認為使用Audi和 Acurant的Traffic Jam Assist 很安全。

不過Tesla反擊說：「在車主用車之前，Tesla已提供車主使用 Autopilot的清楚指引。這項調查並不能代表Tesla車主或曾使用過Autopilot功能者的感受。如果IIHS對Autopilot一字不滿，想必他們對Automobile一字也不會滿意。」