億萬富翁捐錢推廣反疫苗接種 動機成謎

2019-06-24 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



紐約避險基金經理人塞爾茲（Bernard Selz）與其妻以樂善好施、經常捐款聞名，幾年前，他們開始悄悄資助反疫苗接種運動。

華盛頓郵報調查發現，這一對億萬富翁夫妻透過塞爾茲基金會，「近年來捐款超過300萬美元（台幣9330萬元），給在線上和線下引發對接種疫苗產生恐懼的組織」。

這和他倆2012年前主要支持藝術、教育和環境議題的形象有明顯差異。

根據報導，塞爾茲出錢贊助反疫苗接種使命的背後動機至今成謎。

七年前，他們的私人基金會開始悄悄提供現金，給「質疑疫苗安全性和有效性的團體」。

華郵宣稱，他們的捐助造成「巨大」影響，有助散播「關於疫苗及其所欲預防之疾病的疑慮和不實消息」。

塞爾茲基金會捐助的團體之一是主張疫苗安全、㰻吹個人選擇權，並要求根除「人為疾病」的「知情同意行動網」（ICAN）。

稅後資料顯示，ICAN的2017年總營收為140萬美元，塞爾茲基金會就捐了100萬美元（約台幣3110萬元）。

捐了這麼多錢，捐款人通常都樂於開口宣揚自己的衷心認同的理念。但不管是塞爾茲夫婦或其他相關人士，卻都再三拒絕受訪，表示「沒什麼可說」。

根據華郵，塞爾茲最早自2012年開始涉入反疫苗相關活動，為當時出名的反疫苗醫生維克菲爾德（Andrew Wakefield）支付法律費用達20萬美元。

他們也另外捐了160萬美元給維克菲爾德創立的兩個組織。

維克菲爾德的反疫苗運動近年來擴散至全球各地，包括澳洲在內。

澳洲新聞集團（news.com.au）報導，雖然澳洲整體的疫苗接種率很高，但數據顯示，該比率近最近在部分地區顯著下滑。例如新南威爾斯州北部地區，約三分之一的兒童沒有打疫苗，遠高於全國不施打疫苗的平均值5%。