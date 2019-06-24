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你從來沒聽過的公司！從寶石賣到太空站票券

2019-06-24 13:26聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

他是全球知名演講人，曾被紐約時報、彭博資訊、華爾街日報、經濟學人等媒體報導過。他是連結3000萬個專業人士的全球最大自由交易市場Freelancer.com執行長，他帶領Freelancer獲得網路最高榮譽，網路界奧斯卡獎--威比獎（Webby Award）。

2018年他獲得史蒂夫獎最佳企業家獎（Gold Stevie，Executive of the Year）。

他是麥特·巴利（Matt Barrie），三年前接手Escrow.com，並讓該公司交易額從2016年的4.3億美元，隔年上升33%到5.71億美元，如今，該公司交易額已超過40億美元（約新台幣1240億元）。

澳洲新聞網報導，巴利買下Escrow後，積極進行網站現代化及改造，並在幾個月前上架澳洲。巴利表示，買下Escrow的時機、運氣很好，「他們應該多加幾個零，這是一個很棒的企業，而且是沒有人聽過的企業」。

網站如其名，該網站提供電商平台線上第三方托管服務，在買方及賣方完成交易之前，暫時保管費用。這是一個支付系統，可以把它想成PayPal，不過Escrow買賣非常複雜及昂貴的東西，包括船隻、飛機、藝術品、太空站票券、寶石等。

依據垂直分銷系統，該網站提供加值服務，如「售後調查費用調整」。若擔心從中國帶入的50個貨櫃品質，該公司可將產品帶入並做品質檢查。若損壞率達一定標準，公司將調整費用。

該公司在五個國家有72個員工，主要分布在澳洲，總部在舊金山

自成立以來，Escrow最賺錢的是網域名稱（domain name）交易，甚至可說獨占該市場。Escrow抽成費用依據不同產業收費不同，從買賣飛機0.35%到買賣一件婚紗3%都有，平均抽成1.45%。

巴利曾獲許多傑出企業家獎，三年前買下Escrow.com並帶領成長。取自巴利（M...
巴利曾獲許多傑出企業家獎，三年前買下Escrow.com並帶領成長。取自巴利（Matt Barrie）推特
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澳洲舊金山紐約時報
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