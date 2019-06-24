台股ADR上周五除台積電外全倒 受費半拖累

2019-06-24 07:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR上周五除台積電外全都下跌，跟進費城半導體指數下跌。

台積電ADR變動不大，僅微漲0.02%，高出台股的溢價縮不到1%。費城半導體指數

收盤跌0.7%。美國商務部上周五將四家中國開發超級電腦的企業與一間研究機

構列入出口管制黑名單，禁止他們取得美國技術和零組件，是至今為止對中國超級電腦產

業的最大打擊。

道瓊工業指數上周五（21日）一度漲到26,907點，突破去年10月3日所創的收盤歷史新高

26,828點，但受美伊緊張局勢加劇的影響，最後半小時翻黑小跌0.1%，收在26,719點。標

普500和那斯達克收盤各跌0.1%和0.2%。總結一周，道瓊漲2.4%，標普500指數上漲2.2%，

那斯達克漲3%。

台灣加權股價指數上周五漲18.76點收10,803.77點，台積電漲1.4%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 60.52 -1.76 63.20 -4.23

友達 AUO 9.01 -1.69 9.22 -2.29

中華電 CHT 111.82 -1.28 113.50 -1.48

台積電 TSM 250.89 +0.02 258.50 0.96

聯電 UMC 12.88 -2.35 13.70 -5.99

資料來源：彭博