今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-06-24 06:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國總統川普對伊朗「軟硬兼施」，另一面在本周川習會前夕，又將五個大陸科技對象增列黑名單，以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●美擬擴大制裁伊朗

川普預告，今天將對伊朗祭出新「重大制裁」，同時又願意「無預設條件」下和釋出協商意願，以確使伊朗不會取得核武。華府據傳已對伊朗情報部門電腦系統發動網攻，顯示美伊緊張局勢進一步升級。

●美增對中「黑名單」增列五對象

川習會前夕美國再出招，美國商務部上周五將四家中國開發超級電腦的企業與一間研究機構列入出口管制黑名單，禁止他們取得美國技術和零組件，是至今為止對中國超級電腦產業的最大打擊。

這次被加入黑名單的企業，包括美國半導體大廠超微（AMD）在中國的合資夥伴天津海光先進技術投資有限公司、天津海光的大股東中科曙光，以及成都海光集成電路和成都海光微電子技術。美國商務部稱天津海光與這兩家公司有經營關係。

受此消息影響，超微上周五收盤大跌3%，Lattice半導體最重跌5%，費城半導體指數收盤跌0.7%。

●人民日報：川習會前，中方無意退讓

中國官方人民日報周六在一篇社論中表示，如果美方強行違背民意選擇繼續打貿易戰，中國將不得不奉陪到底，中國既能扛得住，也能耗得起。

報紙稱，如果美方選擇談，美方加徵的關稅必須全部取消。解決國家之間的經貿問題，只能通過平等對話。只有平等對話才能實現互利共贏。

●美股挑戰最強6月

美國股市喜迎豐收的一周，聯準會（Fed）上周暗示接下來可能降息後，道瓊工業指數邁向80年來表現最佳的6月，本周能否保住漲勢，要看川習會的臉色。

道瓊工業指數上周五（21日）一度漲到26,907點，突破去年10月3日所創的收盤歷史新高26,828點，但受美伊緊張局勢加劇的影響，最後半小時翻黑小跌0.1%，收在26,719點。標普500和那斯達克收盤各跌0.1%和0.2%。總結一周，道瓊漲2.4%，標普500指數上漲2.2%，那斯達克漲3%。

道瓊本月迄今已漲7.7%，若能守住將創1938年來最佳6月表現。標普500本月也漲7.2%，則寫下1955年來最佳6月，那斯達克本月漲7.8%，也是2000年來最好6月。

市場大有慶祝的理由：Fed已強烈暗示，最快會在下次會議也就是7月宣布降息；同時，美中貿易劍拔弩張的氣焰也已消散，就算達不成具體貿易協議，也不會再加徵新關稅。

●川普：我從未威脅要撤除他的主席職位

美國總統川普23日接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表示，他未曾威脅要撤除鮑爾的美國聯準會（Fed）主席職務，但他強調自己有權這麼做。