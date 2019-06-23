比爾蓋茲：犯下的最大錯誤是 看著谷歌Android系統崛起

2019-06-23 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



微軟創辦人比爾蓋茲表示，他犯下的「最大錯誤」是讓Google（谷歌）有機會推出Android（安卓）手機作業系統。

他上周在創投業者Village Global主辦的一場活動上說：「在軟體世界中，尤其是作業平台方面，這些都是贏者全拿的市場。所以，有史以來最大的錯誤就是，我的管理不善導致微軟不再像Android那樣，是非蘋果手機陣營中的標準作業平台。」