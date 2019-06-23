美國癱瘓伊朗飛彈系統 伊朗駭客偷襲美國政府

2019-06-23 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



伊朗擊落美國無人偵察機導致中東情勢緊張，美國總統川普雖然取消軍事攻擊伊朗，但華盛頓郵報報導，美國已對伊朗發動網攻，目標是癱瘓伊朗控制火箭和飛彈發射的電腦，伊朗政府支持的駭客集團也加強攻勢，以美國政府和私營企業為攻擊目標。

另外，川普22日宣布，美國24日將對伊朗祭出新一波重大制裁，不過，川普也說，若伊朗願意放棄核武，美國會是伊朗的「最好朋友」。川普說美方願意「從頭」磋商伊核協議，甚至感謝伊朗政府沒有擊落載人飛行器的「明智」決定。

知情人士說，美國幾星期前就準備對伊朗網攻，原本是為了報復伊朗在荷姆茲海峽破壞多艘國際油輪。此外，雅虎新聞根據兩位前情報官員的話指出，美國的網路攻擊也鎖定一個追踪荷姆茲海峽船隻的伊朗間諜團體。美國國防部以政策和運作的安全考量為由，拒絕證實網攻伊朗的報導。

多家總部設在美國的資安公司過去一周也觀察到，由伊朗政府支持的駭客集團，以美國政府和私營企業為攻擊目標，主要手法是「魚叉式網路釣魚」。雖然這些攻擊沒有成功，但似乎與美伊緊張局勢升級有關。駭客主要攻擊美國政府和油氣基礎設施，佯裝從白宮總統辦公室發出電子郵件。

美國國土安全部網路與基礎設施安全部門主任克瑞布斯發表聲明說，伊朗政府支持的駭客加強網攻，「一開始可能看起來像帳戶資料外洩，但很快就會演變成整個網路淪陷」。

另外，伊朗國營的伊斯蘭共和國廣播電視台報導，德黑蘭當局近日處死一名國防部前承包商，罪名是他為美國中情局刺探情報。