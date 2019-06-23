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川普對伊朗 沒什麼好牌可打

2019-06-23 22:55聯合報 記者李京倫╱即時報導

紐約時報報導，美國總統川普臨陣取消空襲伊朗，凸顯出在美國與伊朗衝突愈演愈烈時，川普對伊朗其實沒什麼好牌可打。

紐時分析說，美國最希望的無非是制裁奏效，伊朗受不了經濟打擊，願意配合美國要求。不過，制裁不見得能讓伊朗屈服，伊朗一直在等川普明年選輸下台。

如果制裁無效，伊朗加緊製造核燃料，使存量和濃度遠遠超過伊朗核協議規定的上限，也就是愈來愈可能製造核彈，美國的中東盟邦以色列和沙烏地阿拉伯，可能會逼川普動手剷除伊朗核設施。不過，伊朗早已修建迷宮般的地下掩體、隧道和場地，用來容納核設施，尤其是與製造核燃料有關的設施，美國想要一舉剷除伊朗所有核設施，可說難上加難。核燃料是製造核彈的關鍵。

此外，就算美國真的擊中伊朗一處核設施，伊朗應該也有能力報復，可能透過伊朗支持的民兵團體和代理人，攻擊伊拉克、阿富汗或中東其他地方的美軍基地。

美國國家安全局和網戰司令部曾考慮網攻伊朗基礎設施，例如癱瘓伊朗電網和通訊系統，不過後來評估認為，這樣做對伊朗平民衝擊太大。如果美國網攻伊朗情報組織、控制飛彈發射的電腦和核能研究中心，對平民衝擊較小，但也比較困難，因為伊朗也會防備，而且伊朗現在也有網戰部隊，攻擊美國銀行和電力系統的實力愈來愈強。

川普也可以改弦易轍，像對北韓一樣，從咄咄逼人一變而為溫情喊話。川普經常說他願意跟伊朗談判，而且許多國家和政治人物搶著當調人，譬如日本首相安倍晉三。

不過，伊朗跟北韓不一樣。北韓大權集中於金正恩一人，伊朗軍方和教士的分量卻不容小覷。此外，伊朗與美國對彼此的要求，對方都難以接受。伊朗說，川普必須重新遵守既有的核協議，伊朗才會跟他談新版核協議。川普回絕了，而美國國務卿龐培歐說，伊朗必須做到他的十二項要求，大幅改變自身行為，如停止支持恐怖活動和放棄與核武有關的一切事物，美國才會與伊朗對話。

紐時說，川普對伊朗其實沒什麼好牌可打。（法新社）
紐時說，川普對伊朗其實沒什麼好牌可打。（法新社）
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伊朗川普北韓
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