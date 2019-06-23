無敵破壞王！他的工作就是想辦法破壞IKEA家具！

2019-06-23 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



家具界的無敵破壞王伯特森（Stefan Bertilsson）專門「虐待」宜家產品。圖／取自宜家網站 分享 facebook

他是無敵破壞王，他的工作是負責破壞家具。用火燒、冰凍、刮它、腐蝕它，把它放在極端環境中，包括攝氏正負150度或極高濕度的房間內，反正就是想盡辦法破壞家具。

澳洲新聞網報導，55歲的宜家（Ikea）測試部門副主管伯特森（Stefan Bertilsson）在崗位15年，他專門檢測家具品質。他喜歡惹怒設計師，設計師常常很生氣的跟他說，「你的測試方法錯誤」。

座落在瑞典宜家總部旁，步行五分鐘不到的4800平方公尺倉庫裡，是伯特森的辦公室。他說，「摧毀家具是我們的目的」。

伯特森的辦公室裡正進行大大小小的家具霸凌。木頭椅、沙發必需承受130公斤重的機器五萬次施壓、一張床墊被巨型桿麵棍向披薩一樣地桿著、燈泡需要持續點亮幾萬個小時、紡織品被本生燈及煙蒂燒著。

這些產品外力測試前都需經過溫度、濕度考驗。產品需在攝氏23度、濕度50%的環境待24小時，接著在28度、濕度85%待三周，然後在濕度25%環境待兩周。在接受溫度、濕度檢測同時，家具都附載著重量。戶外家具更要經過溫度正負150度、濕度0-100%的環境測驗。

宜家的室內實驗室受過瑞典官方認證，每年測試二萬件新產品。該公司75年前創立起就很重視產品測試，每份檢測報告都會被實驗室保管25年。 伯特森說，如果產品出問題，要調查測試到意外發生期間什麼事，找出問題原因。