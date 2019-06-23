路透專欄／防經濟衰退…盯十大指標

2019-06-23 01:44 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮



拉奧（Sujata Rao）、卡瓦何（Ritvik Carvalho）

美中貿易戰侵蝕市場信心，各國央行準備推出刺激措施之際，投資人密切觀察任何可能預先警示全球經濟衰退的信號，以下為路透提供的十大參考指標：

一、美國公債殖利率反轉

美國是全球最大經濟體，一旦陷入衰退，其他經濟體可能跟進。目前美國3個月國庫券殖利率持續高於10年期公債殖利率，過去50年來這個現象均在衰退前發生。

二、中國動量指標

華頓諮詢公司（Fathom）的中國動量指標（CMI）在2008年金融危機前加速下跌。該指數在2015至16年中國經濟硬著陸疑慮前跌至2以下的歷史低點，目前約為5。

三、航運指數

若經濟成長取決於貿易蓬勃發展，波羅的海乾散貨運價指數（BDI）這個警鈴顯然正大作，2月觸及三年低點，目前較去年同期低40%。過去幾次經濟衰退前BDI都下挫。

四、世界貿易監測

荷蘭經濟政策分析局（CPB）的「世界貿易監測」（World Trade Monitor）報告顯示，全球貿易量去年12月較前年同期萎縮，為2016年1月來首見。

五、採購經理人指數

採購經理人指數（PMI）向來是預測製造業和服務業趨勢的可靠依據；摩根大通的全球綜合PMI，目前正在50這個分水嶺徘徊，新訂單指數更跌破50，為2012年來首見。

六、通膨和債市

成長疲軟時，通膨和債券殖利率通常走低。「未來五年的5年期通膨交換利率」今年大幅下滑，彭博/巴克萊多元債券指數也下滑至2016年以來低點。

七、金價和銅價

銅向來有「銅博士」之稱，黃金在衰退時被視為保值品，因此金/銅比被視為經濟成長走向的指標。觀察兩種商品近來走勢，會發現金價直線上漲，銅價卻屢屢探底。

八、周期和防禦型產業

經濟強勁時，汽車、零售等周期性產業的股價表現較好，成長衰退時則是公用設施和消費必需品等防禦型產業的表現較出色。MSCI世界周期/防禦指數，在經濟衰退前都下滑。

九、金融情勢指數

金融情勢指數（FCI）走升，代表金融市場趨緊，經濟成長前景轉壞。高盛的FCI顯示目前金融市場較一年前緊縮，自4月底以來，高盛的美國FCI已上升30個基點。

十、產品庫存

商品和機器的需求，可透過庫存/銷售比來判斷，比率高代表銷售下滑，導致庫存增加。美國的庫存/銷售比以及日本的電子產品庫存銷售比，今年稍早均觸及三年高點。

（作者Sujata Rao和Ritvik Carvalho是路透記者）