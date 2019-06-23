親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
美伊無人機紛爭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

路透專欄／防經濟衰退…盯十大指標

2019-06-23 01:44經濟日報 編譯林奕榮

拉奧（Sujata Rao）、卡瓦何（Ritvik Carvalho）

美中貿易戰侵蝕市場信心，各國央行準備推出刺激措施之際，投資人密切觀察任何可能預先警示全球經濟衰退的信號，以下為路透提供的十大參考指標：

一、美國公債殖利率反轉

美國是全球最大經濟體，一旦陷入衰退，其他經濟體可能跟進。目前美國3個月國庫券殖利率持續高於10年期公債殖利率，過去50年來這個現象均在衰退前發生。

二、中國動量指標

華頓諮詢公司（Fathom）的中國動量指標（CMI）在2008年金融危機前加速下跌。該指數在2015至16年中國經濟硬著陸疑慮前跌至2以下的歷史低點，目前約為5。

三、航運指數

若經濟成長取決於貿易蓬勃發展，波羅的海乾散貨運價指數（BDI）這個警鈴顯然正大作，2月觸及三年低點，目前較去年同期低40%。過去幾次經濟衰退前BDI都下挫。

四、世界貿易監測

荷蘭經濟政策分析局（CPB）的「世界貿易監測」（World Trade Monitor）報告顯示，全球貿易量去年12月較前年同期萎縮，為2016年1月來首見。

五、採購經理人指數

採購經理人指數（PMI）向來是預測製造業和服務業趨勢的可靠依據；摩根大通的全球綜合PMI，目前正在50這個分水嶺徘徊，新訂單指數更跌破50，為2012年來首見。

六、通膨和債市

成長疲軟時，通膨和債券殖利率通常走低。「未來五年的5年期通膨交換利率」今年大幅下滑，彭博/巴克萊多元債券指數也下滑至2016年以來低點。

七、金價和銅價

銅向來有「銅博士」之稱，黃金在衰退時被視為保值品，因此金/銅比被視為經濟成長走向的指標。觀察兩種商品近來走勢，會發現金價直線上漲，銅價卻屢屢探底。

八、周期和防禦型產業

經濟強勁時，汽車、零售等周期性產業的股價表現較好，成長衰退時則是公用設施和消費必需品等防禦型產業的表現較出色。MSCI世界周期/防禦指數，在經濟衰退前都下滑。

九、金融情勢指數

金融情勢指數（FCI）走升，代表金融市場趨緊，經濟成長前景轉壞。高盛的FCI顯示目前金融市場較一年前緊縮，自4月底以來，高盛的美國FCI已上升30個基點。

十、產品庫存

商品和機器的需求，可透過庫存/銷售比來判斷，比率高代表銷售下滑，導致庫存增加。美國的庫存/銷售比以及日本的電子產品庫存銷售比，今年稍早均觸及三年高點。

（作者Sujata Rao和Ritvik Carvalho是路透記者）

通膨金價
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

美股挑戰最強6月 本周要看川習會臉色

2019-06-22 23:50

東協領袖聚曼谷 力推RCEP

2019-06-22 23:57

Netflix重視體驗 品牌價值飆

2019-06-22 23:45

廣告業目光轉向...直接服務消費者企業 崛起

2019-06-22 23:44

RCEP拚年底前達協議

2019-06-22 23:44

比特幣逆襲 漲破1萬美元

2019-06-22 23:31

加密幣將納反洗錢監管

2019-06-22 23:16

油價周線漲幅創2016年來最佳 美伊緊張關係發展難測

2019-06-22 21:28

撐不下去了 日經：三星、現代等韓企也將生產移出中國

2019-06-22 17:31

道瓊邁向80年來最佳6月天 下周要看川習會臉色

2019-06-22 17:29

全球經濟衰退 這10個指標是警訊

2019-06-22 17:27

比特幣突破1萬美元大關 去年3月以來首見

2019-06-22 16:51

過去一周市場回顧

2019-06-22 14:05

美銀林地投資 瞄準超級富豪

2019-06-22 14:05

「大豆香腸」、「煙燻波蘿蜜」登場 英國推創新素食快閃店

2019-06-22 13:36

40年期房貸低月付？銀行比你賺

2019-06-22 13:30

中東紛爭原油上漲 金價創近6年新高

2019-06-22 13:10

G20「川習會」前 傳潘斯延後對中政策演說

2019-06-22 02:52

經濟雙利空 日銀寬鬆壓力大

2019-06-22 01:50

歐PMI回升 ECB鬆口氣

2019-06-22 01:49

美中科技戰 延燒生技業

2019-06-22 01:49

Fed轉鴿 美元邁向溫和熊市

2019-06-22 01:45

美股攀新高 暗藏三陷阱

2019-06-22 01:44

發祥地印度慶祝國際瑜伽日 總理和汪星人都軟Q

2019-06-21 22:59

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:28

周薪15萬的夢幻工作！壯遊美國吃烤肋排

2019-06-18 23:27

戈蘭高地殖民區 以色列命名「川普高地」

2019-06-17 14:37

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

北市包租代管 租金上限提高

2019-06-03 23:27

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10
看更多

熱門文章

美國出招 痛擊中國發展超級電腦的努力！

2019-06-22 10:00

撐不下去了 日經：三星、現代等韓企也將生產移出中國

2019-06-22 17:31

午夜驚魂！女乘客一覺醒來被丟包加航空機上

2019-06-22 16:32

美國再發科技黑名單 點名超級電腦中科曙光等5家

2019-06-22 09:54

從英國送往美國的華為手機 遭聯邦快遞退回

2019-06-22 12:56

少這四字 金正恩請習近平傳什麼話給川普都沒用？

2019-06-22 22:16

G20川習會前夕不願觸怒北京 彭斯推遲演說

2019-06-22 08:53

中美有望繼續磋商 黨媒喊話：加徵關稅必須取消

2019-06-22 11:41

電信設備無故遭扣押 華為起訴美國商務部

2019-06-22 10:12

伊朗若遭攻擊鐵定報復 分析師：美伊開打是雙輸局面

2019-06-22 20:13

5機構遭美列黑名單 中國揚言祭不可靠實體清單

2019-06-22 20:35

影／費城百年煉油廠爆炸 老員工：像核彈引爆！

2019-06-22 11:48

女友速食店工作5年 富二代冷血狠批：令我丟臉

2019-06-22 22:10

美國總統動武前突然縮手 川普不是第一個

2019-06-22 20:32

空襲伊朗急踩煞車 川普：要打就要毀掉伊朗

2019-06-22 11:35

一筆小費讓夢想起飛 啤酒屋女侍重返校園

2019-06-22 19:49

全球經濟衰退 這10個指標是警訊

2019-06-22 17:27

龐培歐發布國際宗教自由報告 讚台灣展現領導力

2019-06-22 03:45

美中貿戰 洛杉磯港喊很痛！

2019-06-22 13:08

40年期房貸低月付？銀行比你賺

2019-06-22 13:30

比特幣突破1萬美元大關 去年3月以來首見

2019-06-22 16:51

白宮宣布 川普擬提名艾思博任國防部長

2019-06-22 09:45

G20「川習會」前 傳潘斯延後對中政策演說

2019-06-22 02:52

「恐龍也以為牠們時間還夠」16國高中生串連籲遏止暖化

2019-06-22 08:17

川習會前夕 美痛擊陸超級電腦產業

2019-06-22 13:26

費城煉油廠大火 5人受傷

2019-06-22 06:47

阿拉斯加不只產鮭魚！昆布也很夯

2019-06-22 13:14

曾批評習近平惹禍？菲前外長訪港遭拒入境

2019-06-22 17:35

柬埔寨施工大樓倒塌 已知3死13傷

2019-06-22 14:05

報復恐過當 「不符比例原則」 川普叫停攻伊朗

2019-06-22 14:11

華郵：美國23日開始大規模驅逐非法移民

2019-06-22 03:55

喬治亞示威爆流血衝突 俄國下禁飛令

2019-06-22 14:38

油價周線漲幅創2016年來最佳 美伊緊張關係發展難測

2019-06-22 21:28

夏威夷民航機墜毀 機上9人全部喪生

2019-06-22 16:16

白登種族問題失言 恐喪失領先優勢

2019-06-22 14:35

新聞焦點／一面反戰一面喊打 川普處境尷尬

2019-06-22 13:15

美禁客機飛伊朗管制空域 多家外國航空公司跟進

2019-06-22 20:11

女作家控訴1990年代遭川普強暴 白宮斥編造

2019-06-22 14:37

伊朗警告 美國任何侵略都將毀滅自身利益

2019-06-22 20:58

影／才說尊重女性...英議員對女抗議者動粗 事後遭停職

2019-06-22 16:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top