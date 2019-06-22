油價周線漲幅創2016年來最佳 美伊緊張關係發展難測

2019-06-22 21:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



國際油價本周周線創下逾兩年來最大漲幅。 美聯社 分享 facebook

國際油價本周周線創下逾兩年來最大漲幅，雖然美國總統川普取消對伊朗發動空襲，但中東地區的緊張情緒仍在持續醞釀，最後結果還不明朗。

彭博資訊報導，紐約西德州原油8月期貨昨（21）日收盤上漲0.36美元至每桶57.43美元，使本周周線漲幅達到9.4%，為自2016年12月來最大漲幅。倫敦布蘭特原油8月期貨昨日也上漲0.75美元至65.2美元。

川普昨日在推特上說已取消對伊朗發動空襲，擔心此舉造成的死亡人數與伊朗本周稍早擊墜美國的偵查無人機「不符比例原則」。他說，雖然伊朗不斷挑釁，但他「不急著」回應。

IHS Markit副董事長暨石油歷史學家伊爾金說，川普取消攻擊釋出了「令人非常困惑」的訊息。「令人恐懼的是，這段緊張關係可能非常快就會升級。這當中有非常多意外、誤解和未來發生不愉快事件的空間。」

不過，雖然油價近期不斷上漲，但美中貿易戰仍在打擊油市的需求展望。雖然美中兩國預計在下周恢復會談，為全球經濟提供了一絲希望，但伊爾金說，投資人希望的是解決這場紛爭，而不僅僅是更多的會談。

他說：「市場現在擺盪在和先前一樣的愁雲慘霧、以及需求有可能升高的狀態間，因為美國和中國將達成某種形式的和解。如果最後並沒有和解，市場才會真正的失望，且肯定會反映在油價上。」