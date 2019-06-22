親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
美伊無人機紛爭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

終於變涼爽了！今深夜到明整天 全台都有雨

劉軒妻等3小時耐心改航班 長榮地勤人員爆哭

油價周線漲幅創2016年來最佳 美伊緊張關係發展難測

2019-06-22 21:28經濟日報 記者易起宇╱即時報導

國際油價本周周線創下逾兩年來最大漲幅。 美聯社
國際油價本周周線創下逾兩年來最大漲幅。 美聯社
分享

國際油價本周周線創下逾兩年來最大漲幅，雖然美國總統川普取消對伊朗發動空襲，但中東地區的緊張情緒仍在持續醞釀，最後結果還不明朗。

彭博資訊報導，紐約西德州原油8月期貨昨（21）日收盤上漲0.36美元至每桶57.43美元，使本周周線漲幅達到9.4%，為自2016年12月來最大漲幅。倫敦布蘭特原油8月期貨昨日也上漲0.75美元至65.2美元。

川普昨日在推特上說已取消對伊朗發動空襲，擔心此舉造成的死亡人數與伊朗本周稍早擊墜美國的偵查無人機「不符比例原則」。他說，雖然伊朗不斷挑釁，但他「不急著」回應。

IHS Markit副董事長暨石油歷史學家伊爾金說，川普取消攻擊釋出了「令人非常困惑」的訊息。「令人恐懼的是，這段緊張關係可能非常快就會升級。這當中有非常多意外、誤解和未來發生不愉快事件的空間。」

不過，雖然油價近期不斷上漲，但美中貿易戰仍在打擊油市的需求展望。雖然美中兩國預計在下周恢復會談，為全球經濟提供了一絲希望，但伊爾金說，投資人希望的是解決這場紛爭，而不僅僅是更多的會談。

他說：「市場現在擺盪在和先前一樣的愁雲慘霧、以及需求有可能升高的狀態間，因為美國和中國將達成某種形式的和解。如果最後並沒有和解，市場才會真正的失望，且肯定會反映在油價上。」

伊朗油價川普
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

撐不下去了 日經：三星、現代等韓企也將生產移出中國

2019-06-22 17:31

道瓊邁向80年來最佳6月天 下周要看川習會臉色

2019-06-22 17:29

全球經濟衰退 這10個指標是警訊

2019-06-22 17:27

比特幣突破1萬美元大關 去年3月以來首見

2019-06-22 16:51

過去一周市場回顧

2019-06-22 14:05

美銀林地投資 瞄準超級富豪

2019-06-22 14:05

「大豆香腸」、「煙燻波蘿蜜」登場 英國推創新素食快閃店

2019-06-22 13:36

40年期房貸低月付？銀行比你賺

2019-06-22 13:30

中東紛爭原油上漲 金價創近6年新高

2019-06-22 13:10

G20「川習會」前 傳潘斯延後對中政策演說

2019-06-22 02:52

經濟雙利空 日銀寬鬆壓力大

2019-06-22 01:50

歐PMI回升 ECB鬆口氣

2019-06-22 01:49

美中科技戰 延燒生技業

2019-06-22 01:49

Fed轉鴿 美元邁向溫和熊市

2019-06-22 01:45

美股攀新高 暗藏三陷阱

2019-06-22 01:44

發祥地印度慶祝國際瑜伽日 總理和汪星人都軟Q

2019-06-21 22:59

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:28

周薪15萬的夢幻工作！壯遊美國吃烤肋排

2019-06-18 23:27

戈蘭高地殖民區 以色列命名「川普高地」

2019-06-17 14:37

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

北市包租代管 租金上限提高

2019-06-03 23:27

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

美國出招 痛擊中國發展超級電腦的努力！

2019-06-22 10:00

撐不下去了 日經：三星、現代等韓企也將生產移出中國

2019-06-22 17:31

伊朗不懼「壓落底」 川普踢到鐵板

2019-06-21 23:59

已下令攻擊伊朗為何縮手？川普的兩難

2019-06-21 23:03

美國再發科技黑名單 點名超級電腦中科曙光等5家

2019-06-22 09:54

午夜驚魂！女乘客一覺醒來被丟包加航空機上

2019-06-22 16:32

英相候選人大黑馬 外表溫柔內心如鋼鐵

2019-06-21 23:34

從英國送往美國的華為手機 遭聯邦快遞退回

2019-06-22 12:56

G20川習會前夕不願觸怒北京 彭斯推遲演說

2019-06-22 08:53

電信設備無故遭扣押 華為起訴美國商務部

2019-06-22 10:12

中美有望繼續磋商 黨媒喊話：加徵關稅必須取消

2019-06-22 11:41

影／費城百年煉油廠爆炸 老員工：像核彈引爆！

2019-06-22 11:48

空襲伊朗急踩煞車 川普：要打就要毀掉伊朗

2019-06-22 11:35

伊朗若遭攻擊鐵定報復 分析師：美伊開打是雙輸局面

2019-06-22 20:13

5機構遭美列黑名單 中國揚言祭不可靠實體清單

2019-06-22 20:35

川普下令打伊朗 最後一刻縮手

2019-06-21 23:53

龐培歐發布國際宗教自由報告 讚台灣展現領導力

2019-06-22 03:45

40年期房貸低月付？銀行比你賺

2019-06-22 13:30

全球經濟衰退 這10個指標是警訊

2019-06-22 17:27

白宮宣布 川普擬提名艾思博任國防部長

2019-06-22 09:45

美國總統動武前突然縮手 川普不是第一個

2019-06-22 20:32

G20「川習會」前 傳潘斯延後對中政策演說

2019-06-22 02:52

一筆小費讓夢想起飛 啤酒屋女侍重返校園

2019-06-22 19:49

美中貿戰 洛杉磯港喊很痛！

2019-06-22 13:08

比特幣突破1萬美元大關 去年3月以來首見

2019-06-22 16:51

費城煉油廠大火 5人受傷

2019-06-22 06:47

「恐龍也以為牠們時間還夠」16國高中生串連籲遏止暖化

2019-06-22 08:17

美伊緊張 原油運費飆漲

2019-06-22 01:48

我能解決脫歐！兩外相爭英相大位

2019-06-22 00:13

阿拉斯加不只產鮭魚！昆布也很夯

2019-06-22 13:14

川習會前夕 美痛擊陸超級電腦產業

2019-06-22 13:26

Fed轉鴿 美元邁向溫和熊市

2019-06-22 01:45

曾批評習近平惹禍？菲前外長訪港遭拒入境

2019-06-22 17:35

美中科技戰 延燒生技業

2019-06-22 01:49

女友速食店工作5年 富二代冷血狠批：令我丟臉

2019-06-22 22:10

美股攀新高 暗藏三陷阱

2019-06-22 01:44

少這四字 金正恩請習近平傳什麼話給川普都沒用？

2019-06-22 22:16

柬埔寨施工大樓倒塌 已知3死13傷

2019-06-22 14:05

華郵：美國23日開始大規模驅逐非法移民

2019-06-22 03:55

喬治亞示威爆流血衝突 俄國下禁飛令

2019-06-22 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top