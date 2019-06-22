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Fed偏寬鬆 投資人發瘋

2019-06-22 18:51經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國聯準會（Fed）貨幣政策一放鬆，全球金融市場立馬就發瘋，投資人閉著眼睛大買。上周美股創歷史新高，美債價格大漲，國際油價一周來飆漲近10%，金價也順勢上揚。股市、公債、油價、金價本周平均上漲4%，是2011年來最強的一周。

聯邦投資公司經理人查瓦隆指出，Fed偏向「鴿派」，直接引發公債價格上漲，隨即帶動各類資產連袂走高；無論是股票、石油等風險性資產，還是公債等安全性資產，都一律上漲。

今年來傳統的「股6／債4」投資組合最為有利。第1季的獲利率接近10年來高點，第2季可望更高。

審慎派分析師指出，股市與債市競相走高的勢頭將不會持久，債市多頭將出問題，因為經濟並未出現衰退或動能急降，因此殖利率將會回升。

但樂觀派強調，股市及債市投資人對Fed偏向寬鬆，其實是各取所需。基於通膨偏低，且預期利率走低，因此從公債殖利率或股票股利率來看，投資人無論買進公債還是股票，都須支付較高的價格。

至於外匯市場，由於Fed偏鴿，加上通膨預期下降，使美元喪失動能；這不僅對美股有利，也帶動石油、黃金等原料商品價格上漲。金融研究中心（CFRA）建議投資人加碼黃金ETF，TD證券也提高金價目標。

聯準會（Fed）貨幣政策一放鬆，全球投資人閉著眼睛大買，上周股、債、油、金全面勁...
聯準會（Fed）貨幣政策一放鬆，全球投資人閉著眼睛大買，上周股、債、油、金全面勁漲。路透
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