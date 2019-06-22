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道瓊邁向80年來最佳6月天 下周要看川習會臉色

2019-06-22 17:29經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國股市喜迎豐收的一周，聯準會（Fed）暗示接下來可能降息，讓標普500指數突破4月創下的歷史新高，若本月能維持漲勢，道瓊工業指數將創下80年來表現最佳的6月。

道瓊工業指數周五（21）一度漲到26,907.37點，突破去年10月3日所創的收盤歷史新高26,828.39點，但受到美國和伊朗之間緊張局勢加劇的影響，最後半小時翻黑小跌0.1%，收在26,719.13點。標普500指數和那斯達克各跌0.1%和0.2%。總結本周，道瓊漲2.4%，標普500指數上漲2.2%，那斯達克漲3%。

若道瓊工業指數能保住本月迄今7.7%漲勢，將創下1938年以來最佳的6月表現。標普500指數本月也漲7.2%，則是1955年來最佳的6月，那斯達克同月漲7.8%，也是2000年來最好的6月。

市場大有慶祝的理由，Fed已強烈暗示，最快會在下次會議也就是7月宣布降息；同時，美中貿易劍拔弩張的氣焰也消散，就算達不成具體貿易協議，也不會加徵新關稅。

瑞銀證券策略師派克（Keith Parker）指出，從美股表現看來，股市已反映Fed 可能降息的消息，標普500指數目前按未來1年獲利預測計算的本益比為17.3倍，逼近去年9月所創的高峰17.34倍。

如此一來，CIBC私人財富管理公司投資總監多纳伯迪安（Dave Donabedian）認為，美國總統川普和中國國家主席習近平於6月27日至28日在二十國集團（G-20）高峰會安排的會面，便更加重要。

不過，MKM策略師達爾達（Michael Darda）提醒，此情此景，不免令人想到去年最後一季出現的崩盤。從最近一波漲勢由公用設施、必要性消費股、房地產股在內的防禦性股票看來，投資人已所防備。

美股能否保住漲勢，要看川習會的臉色。美聯社
美股能否保住漲勢，要看川習會的臉色。美聯社
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標普Fed道瓊指數川習會
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