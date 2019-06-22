全球經濟衰退 這10個指標是警訊

2019-06-22 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美中貿易戰侵蝕信心，各國央行準備推出刺激措施之際，投資人正在觀察可能預先警示全球經濟衰退的指標：

一、美國公債殖利率反轉

美國是全球最大經濟體，一旦陷入衰退，其他經濟體可能跟進。目前3個月國庫券殖利率持續高於10年期公債殖利率，過去50年來這個現象均在衰退前發生。

二、中國動量指標

Fathom Consulting公司的中國動量指標（China Momentum Indicator，CMI）在2007年開始下滑，2008年金融危機前加速下跌。該指數在2015至16年中國經濟硬著陸疑慮前跌至歷史低點，低於2；目前該指數約為5，低於2018年時的將近7。

三、波羅的海乾貨散裝貨船指數

若經濟成長取決於貿易蓬勃發展，此指數將是警訊，今年2月觸及三年低點。目前較去年同期的水準低40%。過去幾次經濟衰退前，這個指數都下挫。

四、世界貿易監測

荷蘭經濟政策分析局（CPB）的「世界貿易監測」（World Trade Monitor）報告顯示，全球貿易量去年12月較前年同期萎縮，為2016年1月來首見。

五、採購經理人指數

採購經理人指數（PMI）向來是預測製造業、服務業趨勢的可靠依據，摩根大通的全球綜合PMI目前位於2016年成長恐慌以來的最低水準。

六、通膨和債市

成長疲軟時，通膨和債券殖利率通常走低。「未來五年的5年期通膨交換利率」今年大幅下滑，彭博/巴克萊多元債券指數（Bloomberg Barclays Multiverse Index）也為2016年以來低點。

七、金價和銅價

過去幾次經濟衰退前，銅價均大跌，也被稱為「銅博士」。黃金則在衰退時被視為保值品，因此金/銅比被視為成長走向的指標。若預期經濟將衰退，投資人將買進黃金，賣出銅。

八、周期和防禦型產業

經濟強勁時，汽車零售等周期性產業的股價表現較好，反之，成長衰退時則是公用設施和消費必需品等防禦型產業的股價表現較出色。從MSCI世界周期/防禦指數，在經濟衰退前都下滑。

九、金融情勢指數

金融情勢指數（FCI）走升，代表金融市場趨於緊縮，經濟成長前景轉壞。自4月底以來，高盛的美國FCI已上升30個基點。

十、庫存