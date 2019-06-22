40年期房貸低月付？銀行比你賺

2019-06-22 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



一般房貸的還款期限是30年，感覺已經像一輩子都在替銀行打工，但部分購屋人，尤其是首購族，仍然覺得每月攤付本息的繳款金額太高，巴不得能延長到40年期。

根據澳洲金融產品比價網RateCity，澳洲有五、六家放貸業者提供40年期房貸，承做此一業務的都不是大型銀行，而是小型信用合作社和非銀行放款業者。

這項產品並未形成風潮，而是部分首購族急欲投入房市的選擇。RateCity研究主任丁朵爾說：「不出所料，40年期房貸款的目標是首購族。他們有時間還債，但還款能力不足以成功申請到30年期房貸。」還款能力是指申貸人每月能否輕鬆繳付貸款。

從30年期改為更長的40年期，月付金額當然會降低，但消費者組織Choice的調查新聞編輯寇莫根指出：「年限愈長，月付額愈低，房貸愈能負擔。但反之亦然：年限愈長，你支付的利息愈多。」

他補充說明：「你若申請40年期房貸，支付的利息會是25年期的近兩倍----多付十幾萬澳元。所以真正占便宜的是放貸機構。」

丁朵爾同意上述說法：「因為要增加10年才清償借款，所以利息高出許多，銀行可多收10年利息。」

根據RateCity提供的數據，以貸款40萬澳元（約台幣876萬4000元）、利率4%為例，30年期房貸月付1910澳元，40年期月付1672澳元，差別僅238澳元。但30年期房貸的總還金額為68萬7478澳元，40年期是80萬2440澳元，後者足足多繳$11萬4962澳元。

簡單的說，40年期房貸雖能降低月付額，但還款總額一定高出許多。