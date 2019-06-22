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中東紛爭原油上漲 金價創近6年新高

2019-06-22 13:10世界日報 記者張大仁、編譯孫梁／綜合報導

由於擔憂美國可能攻擊伊朗，導致中東的石油供應中斷，美國的原油價格本周上漲9%，布倫特原油上漲5%，石油期貨21日一天上漲1%；此外，費城的美東最大煉油廠21日發生爆炸後，美國的汽油期貨當天大漲4%。

另方面，中東緊張局勢升級的刺激，再加上主要央行鴿派發出貨幣寬鬆訊號的影響，黃金價格在觸及近六年新高後繼續上漲，站上關鍵的1400元水平。

分析人士認為，美國和伊朗的緊張加劇，是促使原油價格上漲的主因；但美中兩國元首通電話和將在G20峰會見面，以及雙方準備恢復貿易談判，是促使石油價格走高的另一個因素。

分析人士說，對貿易戰的擔憂減少，全球經濟增長將免受關稅戰的影響，推動了能源價格上漲。人們對美中貿易戰和經濟增長的擔憂，過去數周導致石油價格降低。

在石油價格因為美國與伊朗的關係緊張而出現上漲後，川普總統21日與沙烏地阿拉伯的王儲通話時強調，要保持中東地區和石油市場的穩定。

自美國重新制裁伊朗以來，兩國的關係日趨緊張，嚴重影響了伊朗的石油出口。美國譴責伊朗多次攻擊海灣地區的油輪，但伊朗否認。分析人士指出，海灣地區的石油通道如果受阻，將對全球經濟和石油市場產生嚴重影響。

現貨黃金21日收漲3.2元或0.2%至每盎司1400.1元，盤中曾觸及2013年9月以來的最高點1410.78元；美國黃金期貨盤中觸及1415.4的高點，為2013年9月以來的最高水平。

華僑銀行(OCBC Bank)經濟學者李豪伊(Howie Lee，譯音)表示，「自從聯準會(Fed)更趨溫和的結果出現後，市場就躍躍欲試挑戰1400元價位，伊朗的緊張局勢虧是提供了催化劑。」

本周稍早進一步提振黃金的訊息是，Fed加入歐洲央行和日本央行等全球同行，計畫降息以支持經濟成長萎縮，並暗示最快下個月開始降息。

本周以來，美元疲軟、殖利率下降和中東緊張局勢的結合已經使黃金價格上漲近4%，是2016年4月29日以來最大當周漲幅。自19日以來，黃金已上漲多達70元。

德國商業銀行(Commerzbank)分析師布里塞曼(Daniel Briesemann)表示，「黃金應該繼續維持避險需求和保值儲備」、「然而，由於投機性買盤推高了價格，價格越高，獲利越有吸引力，因此我們將在不久的將來看到一些回檔」。

伊朗官方21日展示戰利品，據稱是遭伊朗射落的美軍無人偵測機RQ-4的殘骸。(Ge...
伊朗官方21日展示戰利品，據稱是遭伊朗射落的美軍無人偵測機RQ-4的殘骸。(Getty Images)
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