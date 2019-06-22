經濟雙利空 日銀寬鬆壓力大

2019-06-22 01:50 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



日本5月核心通膨率放緩、6月製造業景氣也仍陷萎縮，凸顯經濟成長的壓力愈來愈大，連帶加重日本銀行（央行）擴大刺激經濟的壓力。經濟學家預估，日銀可能最快7月就會擴大寬鬆貨幣。

日本5月CPI較去年同期上漲0.7%，漲幅較4月的0.9%縮小。市場較關注、不計生鮮食品的5月核心CPI年升0.8%，不計生鮮食品與能源價格的核心－核心CPI則年升0.5%，也都比4月趨緩。

同日發布的日本6月IHS Markit／日經製造業採購經理人指數（PMI）初估值下滑至49.5，製造業景氣萎縮情況加劇，新訂單次指標更降至2016年6月來最低的47.3，顯示中國需求減緩正在衝擊仰賴出口的日本經濟。

日銀20日雖然維持貨幣政策不變，但也暗示已經準備好加碼刺激經濟，加入全球各國央行的擴大寬鬆貨幣行列。

大和證券首席市場經濟學家岩下真理表示，若企業無法把增加的成本轉嫁給一般消費者，核心CPI可能會在下半年減緩至0.5%-0.6%，日銀7月可能修改前瞻指引，承諾維持極低利率更長一段時間，以回應海外經濟的負面發展。

彭博經濟學家則預估，日本核心通膨減緩的態勢將延續到夏季，若日圓持續升值，將對通膨展望造成下行壓力。

農林中金綜合研究所首席經濟學家南武志也說，隨著歐洲和美國央行的貨幣政策都轉為更加寬鬆，若日圓匯率面臨升值壓力，日銀將可能被迫採取行動。

三井住友信託資產管理指出，日銀可能擴大量化寬鬆（QE）措施，以避免日圓升值。