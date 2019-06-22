Fed轉鴿 美元邁向溫和熊市

Fed轉鴿後，帶動美國公債殖利率大幅下降，分析師認為美元準備進入「溫和熊市」。 路透 分享 facebook 美國聯準會（Fed）轉鴿後，帶動美國公債殖利率大幅下降，分析師認為美元準備進入「溫和熊市」，因Fed降息後，美國利率領先其他國家的差距將縮小，降低美元的吸引力。主要央行轉趨鴿派，也刺激國際金價21日盤中漲破1,400美元整數關卡，為2013年以來首見，且後市看漲。

Amundi Pioneer貨幣策略主管烏帕德希雅（Paresh Upadhyaya）預估，美元指數將從目前水準下跌5%到10%，「很難想像全球央行未來幾個月的貨幣政策能比美國更寬鬆。相較下，Fed還有不錯的（寬鬆）餘裕。這代表展開美元熊市的綠燈已經亮起」。

有新債券天王稱號的雙線資本（DoubleLine）執行長岡拉克也說，美元指數20日下探到略高於200日平均值，意味「關鍵時刻」來臨。美元指數21日盤中一度跌到96.495。

外界預期Fed 7月幾乎篤定會降息。高盛全球外匯策略主管潘德爾（Zach Pandl）說，降息將逐漸侵蝕美元原有的高殖利率優勢。摩根士丹利的瑞德克（Hans Redeker）則預期，7月降息將為美元進一步走弱鋪路。

分析師如今預測美債殖利率可能進一步下降，10年期美債殖利率20日一度降至1.97%。BMO資本市場公司策略師希爾（Jon Hill）表示，若Fed被認為要採取激進的寬鬆措施，未來12至18個月內能「輕易」降到1%以下。10年期美債殖利率歷史低點為2016年7月8日觸及的1.3579%。

不過，Fed可能降息雖然將弱化美元，分析師也認為美元仍有不少支撐因素。例如與其他已開發國家相比，美國公債殖利率還是相對較高。現今全球殖利率為負的債券規模高達12兆美元。

隨著Fed打開美國降息大門、歐洲和澳洲央行也暗示準備採取更多措施促進經濟成長，國際金價上漲，黃金期貨21日盤中漲0.4%至每英兩1,402.60美元，是2013年9月來最高。