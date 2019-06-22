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美股攀新高 暗藏三陷阱

2019-06-22 01:44經濟日報 編譯任中原／綜合外電

標普500指數20日再創歷史新高，因市場預期聯準會（Fed）即將降息，並對下周末20國集團（G20）峰會的美中會談滿懷期待。但專家警告，目前美股處處陷阱，包括「川習會」結果未必有利、中東地緣衝突升高，及美企獲利展望堪憂等，可能使多頭走勢出軌，投資人「現在做多已經太晚」。

受美國與伊朗緊張局勢升高影響，美股三大指數21日盤中小跌0.2%至0.3%。標普500指數今年來迄20日止，累積漲18%，上半年表現可望為1997年來之冠，且近90%成分股都上漲。

但分析師指出，這波漲勢的基礎顯然是期望大於現實，股價已脫離基本面，完全靠人氣、神話以及對寬鬆貨幣政策的期望支撐，因此目前可能是風險最高的階段。

分析師警告，一些利多其實是「雙刃刀」。市場擁抱降息預期，但Fed只會在經濟情勢進一步惡化時大幅降息，因此降息反而是利空；若美中能夠達成貿易協議，Fed便不需要降息太多，利多無法實現。

法國興業銀行專家胡因赫指出，Fed開始考慮降息時，投資人應先擔心成長動能減弱，並下修企業獲利預期，且美國公債殖利率持續下降，正是投資人應減碼股市的充分理由，但投資人卻仍無動於衷。

本益比也顯示股價相對偏貴。根據IBES，標普500的預估本益比為17.1倍，高於6月初時的16.3倍。另一不確定是美國與伊朗可能發生衝突。國際油價21日盤中續漲逾1%；油價上漲將削減消費支出，不利股市。

分析師指出，股市連番上漲，同時VIX恐慌指數下降，顯示這波漲勢主要靠投資人「遇險即上」所帶動，「生怕搭不上車」。

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