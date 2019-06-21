發祥地印度慶祝國際瑜伽日 總理和汪星人都軟Q

相關新聞
匈牙利不甩華為風暴 稱無威脅證據並加快推出5G2019-06-21 17:05
英央行考慮開放臉書Libra隔夜存款2019-06-21 14:42
全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！2019-06-21 10:28
英國央行考慮讓臉書Libra作隔夜存款2019-06-21 09:50
全球負殖利率債 規模創高2019-06-21 02:04
賴海哲近日將call劉鶴2019-06-21 02:04
挪威經濟強勁 升息1碼2019-06-21 02:04
伊朗擊落美軍無人機 油價飆2019-06-21 02:03
多重利空 南非債務風險升高2019-06-21 02:02
東協將推印太展望 避G2角力2019-06-21 02:00
三風險浮現…態度大轉彎2019-06-21 01:57
Fed更鴿 不排除7月降息2碼2019-06-21 01:57
懼高症發作！曼谷最高玻璃天空步道連腳底都透明2019-06-21 01:57
步調落後…債券天王示警2019-06-21 01:57
不甩川普 Fed利率不動 鮑爾暗示可能降息2019-06-21 00:34
美擬限制印度工作簽證2019-06-20 23:31
莫迪訂經濟成長新目標2019-06-20 23:22
周薪15萬的夢幻工作！壯遊美國吃烤肋排2019-06-18 23:27
戈蘭高地殖民區 以色列命名「川普高地」2019-06-17 14:37
千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它2019-06-14 13:31
【彭博專欄】Fed降息？話別說太早2019-06-12 23:58
彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆2019-06-09 23:18
英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學2019-06-04 12:43
北市包租代管 租金上限提高2019-06-03 23:27
影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展2019-05-04 09:21
超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授2019-04-23 18:10
台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請2019-03-10 12:15
昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主2019-03-09 23:16
權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少2019-03-05 15:10
史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點2018-08-27 01:38
彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？2018-05-07 00:31
桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風2018-02-06 01:10
彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念2018-02-04 00:40
彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了2018-01-29 00:10
伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦2018-01-20 00:14
熱門文章
川普下令今天攻擊伊朗 戰機升空但緊急喊卡2019-06-21 12:25
影／ 紐時爆料！伊朗擊落美偵察機 川普下令反擊又縮手2019-06-21 13:00
民宿廁所見針孔攝影機 旅客吃驚：這間評價9.2超高分2019-06-21 13:15
川普攻伊朗急踩剎車 原來是聽到這句話2019-06-21 21:21
父母離家6日吃喝玩樂 女嬰睡紙箱獨留家中餓昏遭狗咬死2019-06-21 11:19
韓國女主播直播時臉色發白、聲音顫抖 苦撐21分後急換手2019-06-21 13:32
伊朗擊落美國無人機 3個事實vs.3個未知2019-06-21 13:50
生蠔、大閘蟹送中解決！中國吃貨撂話：想被吃到瀕危幾級？2019-06-21 08:00
伊朗：尋獲無人機殘骸 提交聯合國證明美說謊2019-06-21 10:36
美官員大感意外：伊朗有能力射下美軍無人偵察機2019-06-21 13:14
懼高症發作！曼谷最高玻璃天空步道連腳底都透明2019-06-21 01:57
擊落美國無人偵察機 伊朗軍方公布影片2019-06-21 16:09
伊朗擊落美軍無人機 油價飆2019-06-21 02:03
觸犯傳統禁忌？鱷魚吃人 切開腹肚中找到「一條腿」2019-06-21 16:35
Fed更鴿 不排除7月降息2碼2019-06-21 01:57
G20「川習會」川普擬提遭陸拘留加國公民問題2019-06-21 03:41
「就像在高空跳傘時做愛」 太空人聽到捐精全都笑了2019-06-21 15:24
美必還擊伊朗：國界就是紅線 作好開戰準備2019-06-21 13:28
川普透過阿曼警告伊朗攻擊迫在眉睫要求限時回應2019-06-21 16:35
伊朗如意算盤！迫使世界各國約束川普2019-06-21 13:35
伊朗革命衛隊：擊落美軍無人機前 曾兩度警告2019-06-21 22:28
預期Fed降息 道瓊大漲近250點 標普創新高2019-06-21 07:02
多重利空 南非債務風險升高2019-06-21 02:02
危險！美FAA緊急令：美機勿飛進伊朗領空海域2019-06-21 11:33
美中貿易戰陸客減 華人導遊忙兼差2019-06-21 12:34
影／東京熱島效應嚴重 安藤忠雄掀起種樹社會運動2019-06-21 12:44
不甩川普 Fed利率不動 鮑爾暗示可能降息2019-06-21 00:34
別想落跑！州長派警察抓議員回議會投票2019-06-21 10:31
爭取西裔選票 川普竟高喊「我愛移民」2019-06-21 18:01
伊朗擊落美無人機 川普暗示：這是意外2019-06-21 06:11
影／邊撐篙邊朗誦《再別康橋》 劍橋船夫很文青2019-06-21 18:02
全球負殖利率債 規模創高2019-06-21 02:04
迷你版川普 強生若成英相歐盟將頭大2019-06-21 17:09
三風險浮現…態度大轉彎2019-06-21 01:57
波灣情勢吃緊 川普邀國會兩黨領袖急商對策2019-06-21 13:41
無人機被擊落 川普下令攻擊伊朗突喊卡2019-06-21 14:33
6科技巨頭 要求列美加稅豁免清單2019-06-21 14:41
對伊避戰又不和 川普成紙老虎2019-06-21 00:19
步調落後…債券天王示警2019-06-21 01:57
英國央行考慮讓臉書Libra作隔夜存款2019-06-21 09:50
留言