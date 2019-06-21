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發祥地印度慶祝國際瑜伽日 總理和汪星人都軟Q

2019-06-21 22:59聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

6月21日是「國際瑜伽日」，發展出瑜伽的印度全國各地皆舉辦活動慶祝。印度總理莫迪是知名的瑜伽愛好者，長年練習瑜伽，21日也參加活動，和民眾一起做瑜伽。

印度陸軍基地的軍犬也加入活動，很有靈性地隨著指令做瑜伽。聯合國教科文組織2016年將印度瑜伽列為「非物質文化遺產」。

印度北部旁遮普省賈朗達爾的陸軍軍犬隊21日舉辦瑜伽練習，狗兒們有模有樣地做出瑜伽...
印度北部旁遮普省賈朗達爾的陸軍軍犬隊21日舉辦瑜伽練習，狗兒們有模有樣地做出瑜伽姿勢。（法新社）
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印度總理莫迪21日參加東部賈坎德省蘭契市的瑜伽活動。（法新社）
印度總理莫迪21日參加東部賈坎德省蘭契市的瑜伽活動。（法新社）
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印度遺產聯合國
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