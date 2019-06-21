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花旗：金價上看1,600美元 但須符合3條件

2019-06-21 20:14經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國聯準會（Fed）暗示未來數月將調降利率後，黃金價格應聲勁揚，21日漲上每英兩1,415美元，刷新2013年來新高價位。花旗集團（Citgroup）分析師預期，金價有潛力漲上每英兩1,600美元。

黃金被視為一種防禦型投資，雖然不生利息或股利，但在利率低到使投資人對債券沒胃口時，提供一種風險較低的替代投資選擇。

財經新聞網站MarketWatch報導，花旗分析師團隊21日發布研究報告說「看多黃金言之成理」，並預測在最樂觀的情況下，金價可能上探每英兩1,500至1,600美元價位。

但先決條件有三：一，貨幣政策預期觸及零利率下限（zero lower bound）水準 — 也就是央行把利率砍到0%，且必須另尋其他方式刺激經濟時；二，央行擴大量化寬鬆（QE）的預期已反映在金融市場價位上；三，美國實質利率陷入負值領域。

由Aakash Doshi領軍的這群分析師大致看好金價後市，因為諸多顧慮提供金價支撐，包括全球經濟趨緩、貿易戰以及股市反轉下跌顧慮。

花旗因此調高短期金價展望，認為未來三個月內金價可能漲到每英兩1,450美元。相形之下，這群分析師今年年初時預測，金價在年底前可能上探1,400美元。

花旗分析師預期，在最樂觀的情況下，金價有潛力上探每英兩1,500至1,600美元...
花旗分析師預期，在最樂觀的情況下，金價有潛力上探每英兩1,500至1,600美元價位。路透
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