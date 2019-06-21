分析師：美股市像酒酣派對 眾人皆醉時宜清醒

2019-06-21 18:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



在市場預期聯準會（Fed）將啟動降息循環的展望激勵下，美股三大指數20日同步收漲，標普500指數再創收盤新高。分析師預期，道瓊指數可能上看29,000點甚至32,000點，但投資人在這場眾人醉醺醺的派對中宜保持清醒，明白何時該離開。

財經新聞網站MarketWatch報導，Fed日前結束貨幣政策會議時並未調降利率，但明顯採取鴿派立場，表示必要時會降息。

美股技術分析師暨投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）撰文指出，其實明智的人都會料到Fed除了這麼說別無選擇，市場卻還是歡聲雷動，認定Fed百分之百會降利率。

市場也樂觀期待月底20國集團（G20）在日本大阪舉行峰會時，美國總統川普與中國國家主席習近平可望談成貿易協議，或至少讓美中貿易緊張情勢有所改善。

艾羅拉說，技術指標顯示美股出現「買進」訊號，接下來道瓊指數可能先挑戰29,000點，突破後再奔向32,000點。他認為，在利率傾向走低的環境下，股價漲得有理，不過風險也隨之升高。

他指出，以絕對值而論，美股價位從基本面來看已顯得高昂；但股票若與債券相比，一旦利率進一步下滑，至少理論上來說，股市估值升高有其道理。

據他觀察，新的投資資金正湧入一些被視為安全穩當的大型科技股，例如亞馬遜、臉書、蘋果、Google和微軟。

然而，艾羅拉提醒投資人提高警覺：各國央行和政治人物正展現某種瘋狂行徑，全球金融市場隨之起舞，先是債市，再蔓延至股市。他提醒投資人要保持冷靜，反思是否真有白吃的午餐？他認為最終總是要付出代價，尤其債務泡沫膨脹得愈來愈大，終有爆破的一天，到時候可能有許多投資人會受重傷。

艾羅拉把目前的市況比喻成一場狂飲作樂的派對，場內幾乎人人都喝醉了，但每個酒醉的人卻都自稱沒醉。他建議投資人即時享樂，但要警覺前頭的風險。

另一位市場專家Northman Trader創辦人兼策略師亨利克（Sven Henrich）也撰文示警。他指出，因為Fed準備恢復貨幣刺激措施的緣故，美股現在提供「十年來最佳賣出機會」。

亨利克指出，美國投資人現在面臨政府赤字龐大、公債殖利率崩塌（美國10年期公債殖利率日前跌破2%，降到2016年美國總統大選以來最低），以及除了買股票「別無選擇」（there is no alternative，TINA）的境地，只能一味追高股價；不想追高股價、想遁入債市避險的，也可付錢給別人請他們向你借錢，以致全球負殖利率債券市值如今超過12兆美元。

他警告，目前債務水準已升到空前最高，無論是公司債務、政府債務或全球央行的資產負債表皆然；但同時，能抵禦新一波衰退來襲的彈藥卻很有限。如今只剩低利率讓一切繼續運轉，讓金玉其外掩蓋住敗絮其中。