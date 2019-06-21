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這家肉舖沒肉 賣的是「兔子食物」

2019-06-21 15:04聯合報 記者季晶晶╱即時報導

【編譯季晶晶／綜合報導】英國連鎖超市巨擘英佰瑞（Sainsbury）在倫敦東區開設一家快閃店，布置完全仿照傳統肉鋪，但絞肉的材料是大豆、豌豆和胡蘿蔔，再加上一點點甜菜根調出類似豬肉的色澤，連吊掛起來的也是一串串的素香腸。這是全英第一家不賣肉的肉舖，設置三天，請消費者來嚐鮮。

儘管素食為主、偶爾加點肉類的「彈性素食」大受歡迎，且市場掀起蔬食和肉類替代品的飲食風潮，但英佰瑞委外進行的2000人訪調顯示，超過一半的英國人從來沒試過以蔬食取代肉類，這將是一個廣大的市場。

調查也發現，自認是無肉不歡的消費者當中，有五分之一認為蔬食是「兔子的食物」。

英佰瑞開全素肉舖的用意在改變消費者觀點。站在櫃台後面的「肉販」梅納德，努力讓消費者暫時忘卻傳統烤肉串，嘗試一點「煙燻蜜汁」口味的波蘿蜜。

對於意外踏入店內，想買肉食卻空手而返的失望消費者，梅納德不覺得抱歉，他說：「我有香腸---只不過裡面沒有肉而已。」

全素肉舖快閃店開幕的前一天，來來往往的購物客好奇的頻頻打量張望。與妻子海倫一起路過的羅伯茲說：「這沒有意義。肉販就是肉販⋯⋯你期望他會賣肉。」但羅伯茲還是將這家店的模樣拍下來 ，把照片傳給兒子：「時代變了。」

根據民調機構YouGov的數據，英國多數人口（52%）首次減少肉類消費，有4%吃全素，2%吃素。英佰瑞說，今年迄今蔬食產品的銷售相對於2018年已增加65%。

顧客態度改變，讓生產商、超市和餐館都想涉足素食市場。消費者產品巨擘聯華買下肉食替代品公司素食肉鋪（The Vegetarian Butcher ）；英國第一家100%的蔬食旅館已開在蘇格蘭高地；本周稍早，英國最大零售商特易購宣布推出新的即食餐飲品牌---- 植物廚師（Plant Chef）----擴大提供素食品項，產品將增加十倍至300種。

英國連鎖超市巨擘英佰瑞（Sainsbury）在倫敦開全英第一家不賣肉的肉舖快閃店...
英國連鎖超市巨擘英佰瑞（Sainsbury）在倫敦開全英第一家不賣肉的肉舖快閃店。Sainsbury提供
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英國連鎖超市巨擘英佰瑞（Sainsbury）在倫敦開全英第一家不賣肉的肉舖快閃店...
英國連鎖超市巨擘英佰瑞（Sainsbury）在倫敦開全英第一家不賣肉的肉舖快閃店。Sainsbury提供
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