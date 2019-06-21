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英國央行考慮讓臉書Libra作隔夜存款

2019-06-21 09:50聯合報 記者季晶晶╱即時報導

英國央行對於允許新的支付服務業者，例如臉書即將推出的加密貨幣Libra，存入隔夜存款抱持開放態度。央行隔夜存款以往僅限於商業銀行。

英國央行總裁卡尼（Mark Carney）周四（20日）晚間對倫敦金融業者發表演說，指考慮讓新支付服務商享有隔夜存款權限「有其道理」，因為這樣做「可以改善貨幣政策的傳遞效果並且增加競爭」。他指出，Libra可降低匯款轉帳的成本。

金融機構在央行存放準備金的理由很多，但最重要的可能是有助銀行和企業之間的支付結算。參與金融體系將嘉惠Libra這樣的新創服務。

雖然卡尼支持新支付系統的未來發展以及它們在金融體系的角色，但他警告，銀行應對Libra抱持「開放心態而非門戶洞開」。他說：「它必須符合嚴謹規範和消費者保護的最高標準。」

臉書，以及包括優步、威士卡、萬事達和PayPal在內的合作夥伴，本周稍早宣布推出Libra，預定明年上路。這種新的虛擬貨幣可能開啟全球數億未開設銀行帳戶者的線上消費，他們使用Libra可降低跨境匯款的費用。在委內瑞拉之類惡性通膨肆虐的國家，Libra對民眾可能極具吸引力。

但法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire）表示，臉書必須先確保Libra不會傷害消費者或被用於非法活動。

掌理美國眾議院金融服務委員會的民主黨籍加州眾議員華特斯（Maxine Waters）呼籲臉書，直到國會和監管機關能進行更密切的研究，暫停推動新貨幣上路的計畫。

臉書宣稱，將遵循所有現行的金融法規，僅管未提供太多細節。該公司說，其錢包應用程式將協助Libra用戶通過驗證過程，以確保其真實身份。

卡尼說，Libra要取得存放隔夜存款的權限，必須化解洗錢、個資保護和運作韌性等議題的疑慮，且必須是有利競爭、用戶能以平等條款加入的開放平台。

英國央行總裁卡尼（右二）表示，考慮讓臉書Libra等業者作隔夜存款。歐新社
英國央行總裁卡尼（右二）表示，考慮讓臉書Libra等業者作隔夜存款。歐新社
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