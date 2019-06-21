川普擬對中加徵關稅 蘋果、Dollar Tree加入反對行列

2019-06-21 08:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



愈來愈多企業呼籲川普政府放棄對另外3,000億美元中國輸美商品徵收最高25%關稅，包括蘋果、咖啡與飲料商Keurig Dr Pepper以及Dollar Tree Inc。

美國貿易代表（USTR）辦公室安排聽證會，聽取零售商、製造商和其他企業對川普準備向中國其他3,000億美元商品加徵關稅的看法，預定25日結束，新的關稅措施最快7月2日生效。

川普政府準加徵關稅的清單包括幾乎所有消費產品。關稅也會對聖誕節銷售構成沉重打擊，尤其是手機、電腦、玩具和電子產品銷售。

蘋果周四表示，新一輪關稅將削弱蘋果的競爭力，減少該公司對美國財政部的貢獻。蘋果表示，公司是美國最大的企業納稅人，並重申了其在2018年做出的在未來五年向美國經濟直接貢獻逾3,500億美元的承諾。

蘋果指出，由於中國和其他非美國企業在美國市場的業務並不大，這會對公司造成衝擊，「導致競爭環境對我們的全球對手有利」。這些關稅措施，也將對Airpod、AppleTV、電池與零部件的交易造成衝擊。

聯合技術（United Technologies）旗下的空調製造商Carrier表示，對空調零部件徵收的最新一輪關稅，將導致美國製造的暖通空調（HVAC）設備在美國消費市場價格大漲，使消費者汰換老舊系統的可能性更低。

Keurig表示，美國售出的所有咖啡機中約有88%是從中國進口。

Keurig公司的咖啡機遍布逾2,800萬個家庭和超過100萬個酒店房間，該公司表示：「關稅對製造企業和喝咖啡的美國消費者來說影響巨大，消費者將別無選擇，只能支付更高的價格，或者放棄每天早上喝咖啡的習慣。」

零售商Dollar Tree也強烈反對加徵關稅，該公司是美國前50大雇主之一，也是第七大進口商。Dollar Tree表示：「對我們提供的日常家用產品加徵25%關稅，將對中低收入家庭產生明顯且負面的影響。」