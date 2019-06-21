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高市2米排水管就塞1.8米！孫大千：這不算弊案 什麼才算

北、高、花將連日破36度 新北、台東也亮高溫黃燈

聯準會放鴿推動美債殖利率下行 策略師估跌破1%

2019-06-21 08:05經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

彭博資訊報導，在美國聯準會（Fed）本周三（19日）出現已準備隨時行動的基調後，投資策略師開始思考，已經接近歷史低點的美國公債殖利率還有多大的下滑空間。

美國銀行的Bruno Braizinha的基本預測仍屬溫和，認為10年期公債殖利率明年第1季達到2.05%，與目前的2%水準相差不遠。但他表示，在明年年底之前，殖利率有可能會跌至接近零。

他並不是唯一一位想到情況可能變得這麼令人擔心的人。BMO Capital Markets策略師Jon Hill表示，如果聯儲會被認為要採取激進的寬鬆措施，10年期公債殖利率在未來12至18個月內可以「輕易」跌到1%以下，日本和德國的10年期和30年期公債殖利率也會下降。

Braizinha說：「債券殖利率反映了經濟的脆弱程度」，美國公債是已開發國家為投資人保值的為數不多安全避風港之一，「無論在我們分析的基本情況預期還是假想情境中，債券殖利率都可能會再進一步下滑。」

彭博指出，聯準會主席鮑爾在利率決策後的記者會談話，似乎符合策略師所提的第一次降息可能是50個基點的預期。

投資人繼續大量買入債券，推動10年期債券殖利率自2016年11月以來首次跌破2%。

聯準會轉向鴿派，有策略師預估10年期公債殖利率會跌破1%。 路透
聯準會轉向鴿派，有策略師預估10年期公債殖利率會跌破1%。 路透
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聯準會鮑爾
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