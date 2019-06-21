聯準會放鴿推動美債殖利率下行 策略師估跌破1%

2019-06-21 08:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



彭博資訊報導，在美國聯準會（Fed）本周三（19日）出現已準備隨時行動的基調後，投資策略師開始思考，已經接近歷史低點的美國公債殖利率還有多大的下滑空間。

美國銀行的Bruno Braizinha的基本預測仍屬溫和，認為10年期公債殖利率明年第1季達到2.05%，與目前的2%水準相差不遠。但他表示，在明年年底之前，殖利率有可能會跌至接近零。

他並不是唯一一位想到情況可能變得這麼令人擔心的人。BMO Capital Markets策略師Jon Hill表示，如果聯儲會被認為要採取激進的寬鬆措施，10年期公債殖利率在未來12至18個月內可以「輕易」跌到1%以下，日本和德國的10年期和30年期公債殖利率也會下降。

Braizinha說：「債券殖利率反映了經濟的脆弱程度」，美國公債是已開發國家為投資人保值的為數不多安全避風港之一，「無論在我們分析的基本情況預期還是假想情境中，債券殖利率都可能會再進一步下滑。」

彭博指出，聯準會主席鮑爾在利率決策後的記者會談話，似乎符合策略師所提的第一次降息可能是50個基點的預期。