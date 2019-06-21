美伊緊張局勢升溫 油價飆漲逾5% 黃金觸及6年高點

2019-06-21 07:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四飆漲逾5%，伊朗擊落一架美國軍用無人機後，市場擔美國和伊朗會發生軍事衝突。金價周四漲至近六年高點，主因投資人對美國聯準會（Fed）降息的預期升高。

布蘭特原油期貨上漲2.63美元或4.3%，結算價報每桶64.45美元。西德州油期貨收漲2.89美元或5.4%，結算價報每桶56.65美元。

除了美伊局勢，市場對Fed降息刺激成長的預期，以及美國原油庫存下降，都對油價提供支撐。

紐約Again Capital Management合夥人John Kilduff表示：「一連串事件影響油市，寬鬆周期將打壓美元並推升大宗商品價格，美國與伊朗的關係也很緊張。」

石油輸出國組織(OPEC)消息人士表示，全球減產協議將於6月底到期，但海灣OPEC產油國仍將把7月石油產量維持在OPEC目標範圍內，不願增加供應。

OPEC和包括俄羅斯在內的盟友（OPEC+）將在7月1日至2日舉行會議，可能延長減產協議。

金價周四飆漲，觸及近六年高點，因Fed降息前景引發美元大跌，推升金價。

黃金現貨上漲2.2%，至每英兩1,390.38美元，一度觸及1,392.84美元，為2013年9月初以來最高水準。美國黃金期貨收漲3.6%，至每英兩1,396.90美元。

市場對Fed降息預期持續升高，較低的利率降低持有黃金的成本，並使美元承壓，對持有其他貨幣的投資人而言黃金更便宜。