預期Fed降息 道瓊大漲近250點 標普創新高

2019-06-21 07:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股標普500指數周四創收盤新高，主因市場預期美國聯準會（Fed）最快將於7月降息，應對美中貿易戰導致經濟成長停滯。

道瓊工業指數收漲249.17點或0.94%，至26,753.17點；標普500指數收漲27.72點或0.95%，報2,954.18點；那斯達克指數收漲64.02點或0.8%，報8,051.34點。

Fed周三按兵不動，但承諾將採取適當行動維持經濟擴張。市場預期美國將降息，且期望美國和中國將在下周日本20國集團（G20）峰會上重啟貿易談判。

標普500指數6月迄今上漲約7%，周四改寫5月3日創下的收盤紀錄。

標普500指數11個主要板塊中，能源股漲幅最大，上漲2.21%，因伊朗擊落美國一架軍用無人機，中東局勢再度緊張，油價飆漲逾5%。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide警告：「標普500指數今日創下新高可能是只是一場空歡喜，伊朗的緊張局勢正在醞釀之中，可能引發各種全球性恐慌。」

經濟數據方面，上周美國申請失業金人數降幅大於預期，儘管5月就業成長大幅放緩，但就業市場基本面強勁。

蘋果股價上漲0.8%，自5月初以來首次觸及每股200美元。若美中貿易戰情況惡化，蘋果被視為是主要的潛在受害者。

企業內部通訊雲端軟體公司Slack Technologies掛牌首日飆升近50%，該公司市值超過250億美元。