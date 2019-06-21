懼高症發作！曼谷最高玻璃天空步道連腳底都透明

2019-06-21 01:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



許多台灣民眾對天空步道並不陌生，但要能360度完全零死角俯瞰美景可相當少見，在泰國卻可以見到！泰國曼谷今年最具話題性的新景點，就是Mahanakhon Tower大都會大樓的玻璃天空步道，上下左右全是透明玻璃，一站上去就立即懼高症發作。

Mahanakhon Tower大都會大樓的玻璃天空步道（SKY WALK）在今年1月中開幕，最大特色就是高310公尺，從上下左右皆用透明玻璃組成平台，透過透明玻璃，就能零死角欣賞曼谷城市美景。

若只用想像，也許會覺得似乎沒有什麼，看別人走上去，也似乎不覺得可怕，但直到自己站上去才發現，原來站在透明玻璃上，腳底立即湧現發麻感，全身僵硬、動彈不得，假若真有懼高症的遊客，恐怕立即發作，只能站在邊緣，腳步不敢挪動半分。此外，走上平台前，會要求遊客穿鞋套包住鞋子，而且手機或相機都不可帶到玻璃區域，以免刮傷玻璃。

玻璃天空步道相當好拍，遊客可以自行發揮創意，找出最能襯托曼谷美景的角度。但因為遊客眾多，所以要創造出「空景感」恐怕得手明眼快，才能避免其他遊客入鏡，否則就只能請PS大神出動才能有獨照。

玻璃天空步道再往階梯上走，就是314公尺的360度觀景平台，從白天到晚上皆有不同景色，最值得一看的就是曼谷的百萬夜景，讓人忍不住把手機、相機拿起來拍好拍滿，眼前的每一刻都不想錯過。

地址：King Power Mahanakhon, 114 Narathiwas Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

開放時間：10:00~24:00（最後入場時間23:00）

交通方式：可搭乘BTS到Chong Nonsi站，再由地鐵3號口步行2分鐘即可抵達。