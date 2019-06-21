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懼高症發作！曼谷最高玻璃天空步道連腳底都透明

2019-06-21 01:57聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

許多台灣民眾對天空步道並不陌生，但要能360度完全零死角俯瞰美景可相當少見，在泰國卻可以見到！泰國曼谷今年最具話題性的新景點，就是Mahanakhon Tower大都會大樓的玻璃天空步道，上下左右全是透明玻璃，一站上去就立即懼高症發作。

Mahanakhon Tower大都會大樓的玻璃天空步道（SKY WALK）在今年1月中開幕，最大特色就是高310公尺，從上下左右皆用透明玻璃組成平台，透過透明玻璃，就能零死角欣賞曼谷城市美景。

若只用想像，也許會覺得似乎沒有什麼，看別人走上去，也似乎不覺得可怕，但直到自己站上去才發現，原來站在透明玻璃上，腳底立即湧現發麻感，全身僵硬、動彈不得，假若真有懼高症的遊客，恐怕立即發作，只能站在邊緣，腳步不敢挪動半分。此外，走上平台前，會要求遊客穿鞋套包住鞋子，而且手機或相機都不可帶到玻璃區域，以免刮傷玻璃。

玻璃天空步道相當好拍，遊客可以自行發揮創意，找出最能襯托曼谷美景的角度。但因為遊客眾多，所以要創造出「空景感」恐怕得手明眼快，才能避免其他遊客入鏡，否則就只能請PS大神出動才能有獨照。

玻璃天空步道再往階梯上走，就是314公尺的360度觀景平台，從白天到晚上皆有不同景色，最值得一看的就是曼谷的百萬夜景，讓人忍不住把手機、相機拿起來拍好拍滿，眼前的每一刻都不想錯過。

地址：King Power Mahanakhon, 114 Narathiwas Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

開放時間：10:00~24:00（最後入場時間23:00）

交通方式：可搭乘BTS到Chong Nonsi站，再由地鐵3號口步行2分鐘即可抵達。

門票：成人票965泰銖

74樓的觀景台同樣能眺望曼谷，利用手機App就能知道所有景點位置。記者魏妤庭／攝...
74樓的觀景台同樣能眺望曼谷，利用手機App就能知道所有景點位置。記者魏妤庭／攝影
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許多遊客都會特別來此拍照打卡。記者魏妤庭／攝影
許多遊客都會特別來此拍照打卡。記者魏妤庭／攝影
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Mahanakhon Tower大都會大樓去年底落成，而玻璃天空步道則是在今年1...
Mahanakhon Tower大都會大樓去年底落成，而玻璃天空步道則是在今年1月中旬左右開幕。記者魏妤庭／攝影
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曼谷玻璃天空步道四面都是透明強化玻璃，踩上去猶如在空中般，若有懼高症恐怕嚇得不敢...
曼谷玻璃天空步道四面都是透明強化玻璃，踩上去猶如在空中般，若有懼高症恐怕嚇得不敢亂動。記者魏妤庭／攝影
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曼谷玻璃天空步道最高位置是314公尺。記者魏妤庭／攝影
曼谷玻璃天空步道最高位置是314公尺。記者魏妤庭／攝影
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膽子比較大的人，還可以直接躺在玻璃天空步道上，看起來就像飛在空中。記者魏妤庭／攝...
膽子比較大的人，還可以直接躺在玻璃天空步道上，看起來就像飛在空中。記者魏妤庭／攝影
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天空步道曼谷泰國
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