Fed更鴿 不排除7月降息2碼

2019-06-21 01:57 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



Fed政策立場大幅偏向鴿派，主席鮑爾甚至表示不排除7月降息2碼的可能。 路透 分享 facebook 美國聯準會（Fed）19日維持聯邦資金利率區間於2.25%-2.5%不變，但決策聲明刪去對調整利率保持「耐心」的措辭，政策立場大幅偏向鴿派。主席鮑爾也強調諸多不確定性壓抑經濟展望，需要更寬鬆的貨幣政策；他甚至不排除7月降息2碼的可能。

Fed大幅偏鴿，激勵全球股市20日盤中走高，美股再創新高、國際金價衝上逾五年高點。

美股三大指數漲1%至1.4%，道瓊工業指數漲約240點，標普500指數漲1%至2,596.2點，突破5月1日的盤中最高價；美國公債引領全球債券大漲，美國10年期公債殖利率跌破2%，為2016年11月來首見，紐約黃金現貨也大漲2.5%至每英兩1,394.91美元，為逾五年高點、且逼近1,400美元大關。美元指數則重貶0.6%至96.567。

Fed貨幣政策決策機構聯邦公開市場委員會（FOMC）雖仍預測勞動市場強勁，及通膨接近目標，但也指出「經濟展望的不確定性已提高」。

FOMC的聲明指出，「鑒於這些不確定性，及通膨壓力偏低，將密切監視與經濟展望有關的後續資訊，並將採取適當行動以維持經濟擴張」。

這是Fed十多年來首度暗示準備降息。聖路易地區聯邦準備銀行總裁博拉德（今年有投票權）更對利率不變持「異議」，主張應降息1碼。

Fed官員預估利率走向的點狀圖也顯示，17位委員中有八人預測今年底前會降息，但也有八位認為不降，一位預測升息1碼。

此外，Fed文件透露的其他「鴿派」訊息，是對經濟活動的評估語氣下修為「溫和」（moderate），並調降2019年個人消費支出（PCE）平減指數年升率至1.5%。

鮑爾指出，「儘管經濟展望的基準仍然有利，但問題在於諸多不確定性將繼續壓抑經濟展望，因此貨幣政策需要更寬鬆」。

通膨偏低使Fed更有積極降息的本錢。鮑爾表示，「我們都了解當經濟健康時通膨依然疲軟，可能顯示較長期的通膨預期低迷勢頭將難以扭轉」；而且儘管薪資上升，但速度還無法拉升通膨。

至於7月是否會降息2碼，鮑爾表示他不排除此種可能性，主要是看後續的經濟數據及風險變化。

三菱日聯證券美國利率策略主管赫曼恩指出，「不能排除7月就降息2碼的可能。至少他（鮑爾）願意考慮此事」。

高盛目前預測Fed將於7月及9月各降息1碼；且「如果消息面令人失望」，不排除降2碼的可能。

但摩根大通首席美國經濟學者費洛利指出，如果經濟數據偏強，且貿易政策轉向有利於經濟成長，則7月底Fed便可能不降息。