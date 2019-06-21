多重利空 南非債務風險升高

2019-06-21 02:02 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



談到新興市場投資，土耳其和阿根廷一直讓投資人頭痛，但現在更令投資人擔驚受怕的可能是另一國：南非。

南非是非洲工業化程度最高的經濟體，2013年曾被打入新興市場「脆弱五國」名單，之後南非力圖推動改革振興經濟成長。但如今南非經濟岌岌可危，已出現諸多警訊，包括失業率升抵15年來最高的27%，且今年第1季經濟萎縮3.2%，單季經濟縮幅為十年來最大。

此外，政治人物企圖插手南非央行貨幣政策職權，最大貿易夥伴中國則深陷與美國貿易戰。

美銀美林（BAML）策略師豪納表示，最近南非負面消息聚合，使南非蘭德成為最多人放空的新興市場貨幣，主因是被當作人民幣的「自由流通版」，既因中國是南非最大貿易夥伴，也因南非所在時區使亞、歐、美洲投資人都能交易蘭德。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）最新評比顯示，就大型新興市場債務危機風險而論，南非風險已高於土耳其和阿根廷，面臨信用評等遭降級的壓力。

愈來愈多市場人士預測，穆迪11月重新評估信評時，將把南非信評從目前的「Baa3」降到「垃圾級」，或至少一如法國興業銀行所預測的，發布降評警告。光是擔心南非信評被降到「投機」級，就可能對市場造成嚴重衝擊。

標準普爾2015年摘除巴西碩果僅存的投資級信評時，立刻引發巴西幣里爾對美元狂貶30%；土耳其2017年遭惠譽降到垃圾級時，里拉四個月內崩跌25%。

法國興業銀行分析師預估，蘭德對美元年底將跌至15.4蘭德，明年中跌至16蘭德；蘭德匯價20日盤中因主要央行偏鴿而升值0.6%，報14.2393蘭德。